Общество

Умер журналист Максим КовальскийBFM.ru 17:39

На протяжении последнего года Ковальский боролся с онкологическим заболеванием легких. С 1999 по 2011 годы Ковальский возглавлял «Ъ-Власть». Он также работал корректором, рерайтером, главой службы рерайтеров, в 1998-1999 годах — выпускающим редактором газеты «Коммерсантъ».
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Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Ведомости17:32

Умер бывший главред журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

РБК18:22

Бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский скончался в возрасте 54 лет

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Краеугольный хулиган

Коммерсантъ19:45

Умер Максим Ковальский

Газета.Ru17:25

Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Дождь17:22
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Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам

Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.
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«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
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В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.
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Политика

В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300

Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
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Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.
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Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США

Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт.
Обновлено в 19:10
Политика

Прокурор настаивает на депортации Бутиной из США

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в незаконной работе иностранным агентом в США, будет депортирована из страны.
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Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
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Парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение с Евросоюзом по брекситу, передаёт Sky News.
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В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу

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Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
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«Хоффенхайм» на своем поле разгромил «Байер»

«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
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Президент Сербии вновь привел в пример Косово, говоря про Крым

Президент Сербии Александр Вучич вновь привел в пример ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
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Землетрясение в Иркутске произошло утром в субботу

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Фанаты проводили Кита Флинта в последний путь аплодисментами

Фанаты британского коллектива The Prodigy проводили лидера группы Кита Флинта в последний путь в Брейнтри, графстве Эссекс, передаёт SkyNews.
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Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
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Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

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Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе

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Ланской, обвиненный в смерти Началовой, обратился к Гордон

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На новом сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли послание от разработчиков

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Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
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Александр Дрозденко рассказал о судьбе завода Ford во Всеволожске

Сегодня, 29 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте сообщил о завершении первого этапа переговоров с компанией Ford.
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Максим Ильич Ковальский
Российский журналист
Российский журналист, главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» и общественно-политического медиапроекта OpenSpace.ru.
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