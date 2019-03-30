Общество
Умер журналист Максим КовальскийBFM.ru 17:39
На протяжении последнего года Ковальский боролся с онкологическим заболеванием легких. С 1999 по 2011 годы Ковальский возглавлял «Ъ-Власть». Он также работал корректором, рерайтером, главой службы рерайтеров, в 1998-1999 годах — выпускающим редактором газеты «Коммерсантъ».
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