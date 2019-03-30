Общество

Умер журналист Максим КовальскийBFM.ru 17:39

На протяжении последнего года Ковальский боролся с онкологическим заболеванием легких. С 1999 по 2011 годы Ковальский возглавлял «Ъ-Власть». Он также работал корректором, рерайтером, главой службы рерайтеров, в 1998-1999 годах — выпускающим редактором газеты «Коммерсантъ».
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Бывший главный редактор журнала «Коммерсант-Власть» и Openspace.ru Максим Ковальский скончался на 55-м году жизни

Эхо Москвы23:32

Умер Максим Ковальский

Газета.Ru17:25

Умер бывший главред журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

РБК18:22

Умер журналист Максим Ковальский

Lenta.ru17:53

Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Ведомости17:32

Краеугольный хулиган

Коммерсантъ19:45

Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Дождь17:22
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Происшествия

Футболист сборной Италии попал в автомобильную аварию

Нападающий сборной Италии по футболу и футбольного клуба «Фиорентина» Федерико Кьеза попал в автомобильную аварию, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 22:47
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Политика

В Венесуэле заявили о выросшей на 800% активности разведки США

Венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что активность американской радиоэлектронной разведки у границ Венесуэлы выросла на 800%.
Обновлено в 20:15
Происшествия

Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту

Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 18:44
Происшествия

Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование

В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
Обновлено в 17:32
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Обновлено в 16:17
Общество

Медведев рассказал о полезной стороне соцсетей

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что социальные сети помогают ему оперативно реагировать на проблемы в стране — граждане пишут ему о волнующих их вопросах.
Обновлено в 09:04
Политика

Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:39
Экономика

Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных

По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено в 08:10
Общество

Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл

Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено в 13:31
Политика

Хизер Науэрт покинула пост главы пресс-службы госдепартамента

Обновлено в 19:29
Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Обновлено в 22:34
Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская кардинально сменила имидж

Елизавета Боярская выложила в своем блоге в Инстаграм в новом имидже.
Обновлено в 17:17
Наука

Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок

Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Религия

В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста

Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

Путин наградил спикера Совфеда Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Глава государства подписал указ о награждении спикера верхней палаты парламента орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:34
Политика

Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату

Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено в 22:31
Политика

Джабаров назвал новые санкции США против РФ выстрелом в ногу

По словам Джабарова, санкции станут для Вашингтона «выстрелом в ногу».
Обновлено в 13:18
Происшествия

В подмосковном бассейне руку пятилетнего ребенка затянуло в трубу

Обновлено в 17:19
Музыка

Новый клип группы Rammstein вызвал волну негодования в Германии

Обновлено в 03:28
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

Обновлено в 07:49
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале

В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.
Обновлено в 12:58
Происшествия

В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России

В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

Обновлено в 19:49
Хоккей

КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме

Обновлено в 18:48
Политика

Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле

Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено в 20:54
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли видеоролик в поддержку Зеленского

Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото

25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено в 11:54
Политика

В Вене прошла встреча Пашиняна и Алиева по Карабаху

Первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна прошла в пятницу в Вене, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Алиева Хикмет Гаджиев.
Обновлено в 10:02
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Максим Ильич Ковальский
Российский журналист
Российский журналист, главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» и общественно-политического медиапроекта OpenSpace.ru.
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