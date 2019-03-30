Общество
Умер журналист Максим КовальскийLenta.ru вчера в 17:53
Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега Вероника Куцылло.
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Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Обновлено вчера в 16:17
Политика
Эрдоган заявил о намерении Турции решить сирийский вопрос «на поле»
О готовности Турции начать операцию против Сил самообороны сирийских курдов на востоке от Евфрата и в Манбидже Эрдоган заявлял еще в середине декабря, но после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, объявившем о выводе войск из Сирии, он решил ее отложить.
Обновлено в 06:07
Футбол
«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче чемпионата Германии
"Хоффенхайм" на своем поле разгромил леверкузенский "Байер" в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.
Обновлено вчера в 17:36
Авто
Aurus опубликовал свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
На официальной странице люксовой марки Aurus в социальной сети Instagram появились первые изображения минивэна Arsenal.
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие
Новый самолет Ил-112В совершил первый полет
Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.
Обновлено в 06:30
Спорт
Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени
Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на 12,5 км на чемпионате России в Тюмени.
Обновлено в 06:01
Футбол
Месси восстановился и готов сыграть в матче против «Эспаньола»
Обновлено в 06:31
Футбол
«Енисей» завершил матч с «Рубином» ничьей
Обновлено в 06:57
Общество
Остров Комодо в Индонезии будет закрыт для туристов с января 2020 года
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
В Москве неизвестные избили охранника фирмы и похитили более 6 млн руб
Неизвестные избили охранника фирмы, которая занимается торговлей косметикой, и похитили из офиса организации на юге Москвы более 6 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 03:32
Общество
В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Политика
Песков: США не запрашивали телефонный разговор с Путиным по Венесуэле
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что американская сторона не обращалась к России по вопросу организации телефонного разговора с президентом страны Владимиром Путиным по поводу ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Часть стены жилого многоквартирного дома обрушилась в Саратове
Часть кирпичной стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове.
Обновлено в 06:29
Транспорт
Власти Москвы решают, как продлить «синюю» ветку метро
Власти Москвы в течение полугода планируют определиться, каким образом будет продлена Арбатско-Покровская линия метро до Гольяново, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 04:14
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.
Обновлено в 06:25
Авто
В сериале «Новый папа» роль папамобиля исполнит УАЗ
В "Новом папе" главную роль сыграет Джон Малкович. Премьера запланирована на ноябрь 2019 года.
Обновлено вчера в 03:23
Политика
Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату
Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
В акваторию Черного моря вошли боевые корабли НАТО
Боевые корабли НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор и вошли в акваторию Черного моря. Их фотографии были опубликованы в Twitter.
Обновлено 28 марта в 15:06
Политика
Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам
Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Петербурге эвакуировали 18 торговых центров и пять вокзалов
Было эвакуировано 5 тысяч человек. Накануне в Петербурге искали бомбы в 18 торговых центрах и на пяти вокзалах.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Здоровье
Ученые выяснили, о чем говорят частые ночные походы в туалет
Люди, постоянно просыпающиеся ночью от неудержимого желания справить нужду, делают это по двум причинам – из-за злоупотребления солью и необычно высокого артериального давления.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPower
Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
Мужчина упал с высоты на машину актера Виктора Супруна
Обновлено в 02:36
Авто
Назван ТОП-3 лучших двигателей для тюнинга
«Автоновости дня» совместно со специалистами по доработке автомобилей составили ТОП-3 самых популярных в мире двигателей для тюнинга, которые хорошо поддаются увеличению мощности без особой потери в надежности.
Обновлено в 01:00