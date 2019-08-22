Культура
Умер заслуженный артист России Виктор ВласовТАСС 15:10
Виктор Власов родился 16 сентября 1953 года. По окончании ГИТИС в 1974 году, поступил в Театр им. Вл. Маяковского, где был задействован в постановках "Ревизор", "Иван-царевич", "Беседы с Сократом", "Аристократы", "Женитьба", "На чемоданах" и многих других.
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