Культура

Умер заслуженный артист России Виктор ВласовТАСС 15:10

Виктор Власов родился 16 сентября 1953 года. По окончании ГИТИС в 1974 году, поступил в Театр им. Вл. Маяковского, где был задействован в постановках "Ревизор", "Иван-царевич", "Беседы с Сократом", "Аристократы", "Женитьба", "На чемоданах" и многих других.
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Умер актер театра Маяковского Виктор Власов

РБК16:31

Умер Заслуженный артист России Виктор Власов

Российская газета15:36

Умер заслуженный артист России Виктор Власов

ТАСС15:10

Умер заслуженный артист Виктор Власов

Московский Комсомолец15:25

Заслуженный артист России В.Власов умер на 66-м году жизни

Агентство Москва15:20

Скончался актер театра Маяковского Виктор Власов

РЕН ТВ15:19

Умер заслуженный артист России Виктор Власов

Вести.Ru15:30
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