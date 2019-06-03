Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий МатвеевТАСС 04:36
"1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев", - сообщили в организации. Похороны состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище в 12:00 мск.
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