Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий МатвеевТАСС 04:36
"1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев", - сообщили в организации. Похороны состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище в 12:00 мск.
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Управление МВД по Москве опровергло появившуюся в СМИ информацию о начатой проверке в отношении сотрудников, связанной с хищением находившегося в материалах уголовного дела бриллианта.
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Кино
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Зрители сериала "Чернобыль" обнаружили киноляп в последнем эпизоде нового проекта HBO.
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Обновлено вчера в 22:34
Авто
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 06:37
Политика
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Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила о том, что Росгвардия предлагает внести некоторые изменения в порядок выдачи разрешений на оружие, по данным издания, ведомство подготовило документы, согласно которым владельцам оружия необходимо предоставлять медицинские справки раз в год, а не каждые пять лет.
Обновлено в 10:36
Политика
В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год
Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Политика
Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию
Дональд Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию, передает ОТР.
Обновлено в 08:37
Технологии
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Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
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Здоровье
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Обновлено в 07:18
Авто
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Наука
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