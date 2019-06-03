Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий МатвеевТАСС 04:36

"1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев", - сообщили в организации. Похороны состоятся 4 июня на Ваганьковском кладбище в 12:00 мск.
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Юрий Назаров о смерти Геннадия Матвеева: Уходим мы, куда деваться

РЕН ТВ09:31

Умер заслуженный артист России Матвеев

РБК06:05

Умер актёр Геннадий Матвеев

News.ru04:57

Умер актер Геннадий Матвеев

РИА Новости05:45

Умер актёр Геннадий Матвеев

RT на русском05:09

Умер актер Геннадий Матвеев

Телеканал 360°05:57

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

ТАСС04:36
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Происшествия

ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

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Армия и оружие

В Донбассе уничтожен старший сержант десантно-штурмовой бригады ВСУ Забава

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В Минобороны прокомментировали снос памятника Жукову в Харькове

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Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
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Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469

Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
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Тело расстрелянной супруги одного из погибших найдено у них на квартире.
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Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
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Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу

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Повышение НДС не отразилось на бюджете

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Обновлено 01 июня в 05:07
Авто

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Ожидается, что на полном заряде пикап Tesla проедет около 800 км. Пикап получит полный привод с двигателем для каждой оси, регулируемую подвеску и высокий показатель крутящего момента.
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Кино

Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Армия и оружие

В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой

Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено в 08:16
Происшествия

МВД опровергло проверку полицейских из-за хищения бриллианта-вещдока

Управление МВД по Москве опровергло появившуюся в СМИ информацию о начатой проверке в отношении сотрудников, связанной с хищением находившегося в материалах уголовного дела бриллианта.
Обновлено в 10:35
Кино

В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп

Зрители сериала "Чернобыль" обнаружили киноляп в последнем эпизоде нового проекта HBO.
Обновлено в 10:37
Политика

В США анонсировали план экономической дестабилизации России

План экономической войны против России опубликовала американская корпорация Rand, сообщает 3 июня Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 22:34
Авто

Toyota Supra стала доступна для заказа в РФ

Российские офисы продаж марки Toyota сегодня, 3 июня, начали принимать заказы на спорт-купе Toyota Supra новой генерации, которое после 17 лет отсутствия вернулось в модельную линейку компании.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес

Тарасов встретился с дочерью от первого брака

В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.
Обновлено в 06:37
Политика

Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу

«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили

Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Общество

Росгвардия не предлагала изменить правила выдачи разрешений на оружие

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила о том, что Росгвардия предлагает внести некоторые изменения в порядок выдачи разрешений на оружие, по данным издания, ведомство подготовило документы, согласно которым владельцам оружия необходимо предоставлять медицинские справки раз в год, а не каждые пять лет.
Обновлено в 10:36
Политика

В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год

Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Политика

Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию

Дональд Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию, передает ОТР.
Обновлено в 08:37
Технологии

Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Авто

Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии

Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре попали в Сеть

Практически завершается строительство особняка певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа

Обновлено в 10:29
Наука

Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров

Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.
Обновлено 31 мая в 16:31
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