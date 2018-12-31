Общество

Скончался замглавы Минтранса России Сергей Аристов
Известия
вчера в 18:50

В возрасте 63 лет после тяжелой болезни скончался заместитель министра транспорта России Сергей Аристов. Об этом сообщили 30 декабря в Минтрансе.
Известиявчера в 18:50
с чего всё началось
"Коллегия Министерства транспорта Российской Федерации с глубоким прискорбием извещает, что 30 декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов - статс-секретарь - заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте
 ведомства
ТАССвчера в 18:37

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Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов

Коммерсантъвчера в 19:00

Скончался заместитель министра транспорта России Сергей Аристов

Вести.Ruвчера в 18:47

Умер замминистра транспорта Сергей Аристов

РБКвчера в 18:42

Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов

ТАССвчера в 18:37

Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов

РИА Новостивчера в 18:35

Умер замминистра транспорта России Сергей Аристов

RT на русскомвчера в 18:34

Умер Сергей Аристов

Газета.Ruвчера в 18:23
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