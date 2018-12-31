Общество
Скончался замглавы Минтранса России Сергей Аристов
Скончался замглавы Минтранса России Сергей АристовИзвестиявчера в 18:50
В возрасте 63 лет после тяжелой болезни скончался заместитель министра транспорта России Сергей Аристов. Об этом сообщили 30 декабря в Минтрансе.
Известиявчера в 18:50
с чего всё началось
"Коллегия Министерства транспорта Российской Федерации с глубоким прискорбием извещает, что 30 декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов - статс-секретарь - заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте ведомстваТАССвчера в 18:37
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