с чего всё началось

В возрасте 63 лет после тяжелой болезни скончался заместитель министра транспорта России Сергей Аристов. Об этом сообщили 30 декабря в Минтрансе.

Общество Общество Тверская улица в Москве станет пешеходной на новогодние праздники

Здоровье Здоровье Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Общество Общество В Египте обнаружили саркофаги римского периода В Египте археологи нашли саркофаги красного цвета и овальной формы, относящиеся к римскому периоду.

Общество Общество На Колыме из-за аварии без электричества остались более 5 тыс. человек Из-за аварии на электросетях в Магаданской области без электроснабжения остались более 5 тыс. человек.

Общество Общество Дед Мороз поздравил сирийских детей с Новым годом

Общество Общество Роспотребнадзор в 2018 году исследовал около двух миллионов проб пищи "По предварительным итогам 2018 года, испытательными лабораториями Роспотребнадзора исследовано около 2 миллионов проб пищевых продуктов", - говорится в сообщении.

Общество Общество Цискаридзе назвал разницу между балетными школами Москвы и Петербурга Ректор Академии имени Вагановой заявил, что "глупо" вести разговоры о различиях петербургской и московской балетными школами.

Общество Общество Орнитолог призвал не давать птицам курить, но разрешил немного выпить Руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин призвал не давать птицам курить, но разрешил им немного выпить, передает агентство городских новостей "Москва".

Путешествия Путешествия Туристов в Венеции обложат новым налогом 27 декабря сообщалось, что иностранные туристы, приезжающие в Турцию, с 1 января 2019 года будут обложены специальным сбором на обеспечение безопасности.

Общество Общество Власти Бали повысили уровень опасности из-за извержения вулкана

Общество Общество В Сети появилось видео с ребенком, разрисовавшим самолет В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как во время полета один из родителей позволяет ребенку разрисовать самолет, сообщает The Sun.

Транспорт Транспорт Центр Москвы перекроют в новогоднюю ночь из-за фейерверков Центр Москвы перекроют в ночь на 1 января из-за проведения праздничных фейерверков в честь Нового года, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Общество Общество Южная Корея откажется от пластиковых пакетов В Южной Корее запретят пластиковые пакеты в супермаркетах и торговых точках. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Транспорт Транспорт Собянин открыл станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии метро Мэр Москвы Сергей Собянин 30 декабря открыл очередную станцию метро - "Савеловская" Большой кольцевой линии.