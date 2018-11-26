Ох, ты... Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили. Светлая память, Юрочка...

В Москве скончался 79-летний диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов. Об этом сообщил артист Ефим Шифрин в Instagram.

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