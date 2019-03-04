Происшествия
Умер вокалист The Prodigy Кит ФлинтRT на русском 06:23
По словам представителя полиции, смерть Флинта носит некриминальный характер. Он скончался в возрасте 49 лет. Группа The Prodigy была основана в 1990 году.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:11, Ашберн
Общество
Комиссия по этике рекомендовала уволить топ-менеджера «Роскосмоса»
Напомним, сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Станислав Жарков в ходе обсуждения поста колумниста RT Максима Кононенко о программе реновации в Москве назвал «скотобазой» жителей столичных хрущевок.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Польше разбился МиГ-29 ВВС страны
Истребитель ВВС Польши МиГ-29 в понедельник потерпел крушение в Мазовецком воеводстве, пилот катапультировался, передает польская радиостанция РМФ ФМ.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Орске убит заместитель директора городских электросетей
Заместитель директора Орского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу компаний "Россети") "Оренбургэнерго" Дмитрий Шевелев убит в Оренбургской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:36
Единоборства
Российский промоушен отменил бой Александра Емельяненко
Российский промоушен Russian Cagefighting Championship отменил бой Александра Емельяненко против бразильца Вагнера Прадо, который должен был состояться 4 мая на турнире RCC 6 в Челябинске.
Обновлено в 08:59
Политика
ЕС расширил санкции против Сирии
Евросоюз расширил ограничительные меры в отношении сирийских властей, добавив в черный список семь представителей правительства страны.
Обновлено в 08:13
Политика
Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения договора между СССР и Соединёнными Штатами о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:59
Политика
Еврокомиссия заявила о введении газовой директивы до запуска СП-2
Доработанная газовая директива предположительно вступит в силу до запуска «Северного потока – 2» (СП-2) и будет распространяться на этот проект.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Группу сотрудников Фонда борьбы с коррупцией вызвали на допрос
Как сообщили "Эху" в фонде, соратников Алексея Навального вызывают по делу их бывшего директора Романа Рубанова в связи с документальным фильмом о Дмитрии Медведеве.
Обновлено в 08:30
Политика
Министр МВД Колокольцев представит нового главу петербургской полиции
Совещание в региональном ведомстве состоится 4 марта 4 марта в Петербурге официально представят нового главу регионального МВД – Романа Плугина, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
Обновлено в 06:20
Политика
Мэй отметила годовщину отравления Скрипалей
Премьер отметила, что спустя год в исторический город приезжают тысячи гостей и туристов, а также строятся планы будущего процветания.
Обновлено в 08:17
Авто
Volvo ограничит максимальную скорость на своих автомобилях
Обновлено в 07:27
Общество
ОНФ выявил пять мусорных операторов, в штате которых нет сотрудников
Общероссийский народный фронт выявил пять региональных операторов по обращению с отходами, в которых отсутствуют сотрудники, сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Немецкая газета обвинила Польшу в расколе Европы
Автор немецкой газеты Neues Deutschland Феликс Яйтнер обвинил Польшу в расколе Европы.
Обновлено в 08:04
Политика
Глава Кургана Сергей Руденко ушел в отставку
Обновлено в 08:03
Политика
Украину призвали вернуть наказание за незаконное обогащение
Всемирный банк и страны G7 назвали отмену статьи о незаконном обогащении поражением в борьбе с коррупцией и призвали её вернуть, сообщило 4 марта издание «Украинская правда».
Обновлено в 06:48
Политика
Нидерланды отзывают своего посла в Иране
Нидерланды приняли решение отозвать для консультаций своего посла в Иране после того, как иранские власти выслали из страны двух сотрудников нидерландского диппредставительства.
Обновлено в 07:32
Общество
Диетолог рассказала о самой вредной начинке для блинов
Врач-диетолог, основатель одной из клиник Москвы Лидия Ионова рассказала, что для блинных начинок лучше выбирать натуральные продукты.
Обновлено в 07:40
Футбол
В Турции футболист пронес на матч лезвие и напал на соперников
Полузащитник "Амедспора" Мансур Чалар пронес на футбольное поле острое лезвие и напал на футболистов команды-соперника.
Обновлено в 05:35
Общество
В Латвии выступили за то, чтобы отменить праздник 8 марта
Яриновска написала такие слова в своем Twitter и добавила после речи ссылку на закон, где 8 марта объявляется в Латвии международным женским днем.
Обновлено в 08:49
Транспорт
В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны
Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.
Обновлено в 05:32
Экономика
Законопроект о доплатах пенсионерам внесли в Госдуму
Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума, передает ТАСС.
Обновлено в 06:38
Общество
Ежегодный карнавал открывается в Бразилии
Ежегодный карнавал открывается в Бразилии.
Обновлено 01 марта в 02:16
Происшествия
Скончался найденный на улице с травмой головы двухлетний ребенок
На улице в Москве в понедельник, 4 марта, нашли двухлетнего ребенка с травмой головы, мальчик скончался до приезда врачей.
Обновлено в 09:02
Политика
На Украине радикалы избили прихожан и захватили храм УПЦ
Обновлено в 07:58
Политика
WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем
США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 18:47