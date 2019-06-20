Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир КоганBFM.ru вчера в 09:18

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
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Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
ТАССвчера в 09:14

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Как Владимир Коган стал одним из самых известных бизнесменов

Ведомостивчера в 17:49

Что ждет банк «Уралсиб» после смерти владельца

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Сын за отца: что произошло с бизнес-империей Владимира Когана

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«Уралсиб» не планирует изменений в оперативном управлении после смерти Когана

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Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

РИА Новостивчера в 09:46

Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Интерфаксвчера в 09:02

Операционное управление «Уралсиба» не изменится после смерти основного акционера Когана

ТАССвчера в 13:16
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Иранские военные сбили американский беспилотник

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Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

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Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси

Обновлено вчера в 18:10
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Умерла теща продюсера Бари Алибасова

Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено вчера в 14:31
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Путин назвал три основных вопроса в здравоохранении

Владимир Путин отметил, что доступность — одна из трех проблем в здравоохранении, которые можно назвать основными.
Обновлено вчера в 05:53
Авто

Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей

Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено вчера в 08:21
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks

Суд в Эквадоре вынес решение об освобождении из предварительного заключения шведского гражданина Ола Бини, которого подозревают в связях с WikiLeaks, сообщает эквадорская газета Comercio.
Обновлено вчера в 22:04
Политика

Маттео Сальвини выдвинули на Нобелевскую премию мира

Кандидатура вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини выдвинута на получение Нобелевской премии мира, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:17
Авто

Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в России

Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
Технологии

Раскрыт новый способ хищения персональных данных в России

Злоумышленники освоили новый способ кражи персональных данных россиян.
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Происшествия

В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном

Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Футбол

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Чтобы понять, насколько серьёзное приобретение сделал «Краснодар», достаточно перечислить список клубов, которые интересовались Тонни Вильеной в последние годы.
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Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате

Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
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NASA предсказало геомагнитную бурю, которая погрузит Землю во тьму

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После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным

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Сотрудники прокуратуры рассматривают самоубийство в качестве основной версии гибели депутата Верховной рады Украины Дмитрия Тымчука.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Подполковника полиции арестовали в Подмосковье за подброс наркотиков

Бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления (МУ) МВД России «Раменское» подполковника полиции Дмитрия Понкратова задержали представители Следственного комитета России по делу о подбросе наркотиков местным жителям, сообщает 19 июня «Рен-ТВ».
Обновлено вчера в 13:31
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Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»

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Экономика

Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог

Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
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Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
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День летнего солнцестояния придется на 21 июня

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Аппарат стартует с Байконура и начнет работу через три месяца, когда достигнет нужной точки.
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Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Владимир Игоревич Коган
Российский предприниматель
Российский банкир, еврейского происхождения, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008-2011 годы, в период с июля по декабрь 2012 года - заместитель министра регионального развития - руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России находится на 91 позиций с состоянием 1,1 млрд долларов.
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