Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир КоганBFM.ru вчера в 09:18

с чего всё началось

Шоу-бизнес Умерла теща продюсера Бари Алибасова Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".

Политика Путин назвал три основных вопроса в здравоохранении Владимир Путин отметил, что доступность — одна из трех проблем в здравоохранении, которые можно назвать основными.

Авто Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.

Политика Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат 9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Политика ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.

Происшествия В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks Суд в Эквадоре вынес решение об освобождении из предварительного заключения шведского гражданина Ола Бини, которого подозревают в связях с WikiLeaks, сообщает эквадорская газета Comercio.

Политика Маттео Сальвини выдвинули на Нобелевскую премию мира Кандидатура вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини выдвинута на получение Нобелевской премии мира, сообщает ТАСС.

Авто Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.

Здоровье Назван самый смертельный вид рака в России Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.

Происшествия В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.

Футбол Тонни Вильена стал футболистом «Краснодара» Чтобы понять, насколько серьёзное приобретение сделал «Краснодар», достаточно перечислить список клубов, которые интересовались Тонни Вильеной в последние годы.

Музыка Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.

Происшествия Прокуратура Украины назвала основную версию гибели депутата Тымчука Сотрудники прокуратуры рассматривают самоубийство в качестве основной версии гибели депутата Верховной рады Украины Дмитрия Тымчука.

Происшествия Подполковника полиции арестовали в Подмосковье за подброс наркотиков Бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления (МУ) МВД России «Раменское» подполковника полиции Дмитрия Понкратова задержали представители Следственного комитета России по делу о подбросе наркотиков местным жителям, сообщает 19 июня «Рен-ТВ».

Экономика Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.

Наука Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.

Космос Россия впервые за 8 лет сегодня запустит в космос телескоп Аппарат стартует с Байконура и начнет работу через три месяца, когда достигнет нужной точки.

Музыка Шахрин раскрыл секрет названия группы «Чайф» Историю о выборе названия коллектива Шахрин на самом деле рассказал еще в 1998 году.

Политика Путин поручил проработать ветеранский статус ополченцев Дагестана В ходе прямого включения ветераны, которых представил военный журналист Александр Сладков, вспомнили о визите главы государства в Дагестан в 1999 году и обратились к нему с просьбой - решить вопрос со статусом участника боевых действий.

Шоу-бизнес СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в беременности Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности.

Политика На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.