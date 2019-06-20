Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир КоганBFM.ru вчера в 09:18
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Читать в источнике
Оценить200
с чего всё началось
Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.ТАССвчера в 09:14
Подробнее о событии
Показать все источники
«Уралсиб» не планирует изменений в оперативном управлении после смерти Когана
RT на русскомвчера в 11:46
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:30, Вашингтон
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено вчера в 03:00
Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси
Обновлено вчера в 18:10
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Путин назвал три основных вопроса в здравоохранении
Владимир Путин отметил, что доступность — одна из трех проблем в здравоохранении, которые можно назвать основными.
Обновлено вчера в 05:53
Авто
Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей
Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено вчера в 08:21
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks
Суд в Эквадоре вынес решение об освобождении из предварительного заключения шведского гражданина Ола Бини, которого подозревают в связях с WikiLeaks, сообщает эквадорская газета Comercio.
Обновлено вчера в 22:04
Политика
Маттео Сальвини выдвинули на Нобелевскую премию мира
Кандидатура вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини выдвинута на получение Нобелевской премии мира, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:17
Авто
Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами
Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
Технологии
Раскрыт новый способ хищения персональных данных в России
Злоумышленники освоили новый способ кражи персональных данных россиян.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Футбол
Тонни Вильена стал футболистом «Краснодара»
Чтобы понять, насколько серьёзное приобретение сделал «Краснодар», достаточно перечислить список клубов, которые интересовались Тонни Вильеной в последние годы.
Обновлено вчера в 14:05
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Космос
NASA предсказало геомагнитную бурю, которая погрузит Землю во тьму
Обновлено вчера в 02:09
Спорт
После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Прокуратура Украины назвала основную версию гибели депутата Тымчука
Сотрудники прокуратуры рассматривают самоубийство в качестве основной версии гибели депутата Верховной рады Украины Дмитрия Тымчука.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Подполковника полиции арестовали в Подмосковье за подброс наркотиков
Бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления (МУ) МВД России «Раменское» подполковника полиции Дмитрия Понкратова задержали представители Следственного комитета России по делу о подбросе наркотиков местным жителям, сообщает 19 июня «Рен-ТВ».
Обновлено вчера в 13:31
Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
Обновлено в 00:46
Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено вчера в 10:07
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено вчера в 07:10
Космос
Россия впервые за 8 лет сегодня запустит в космос телескоп
Аппарат стартует с Байконура и начнет работу через три месяца, когда достигнет нужной точки.
Обновлено вчера в 18:11
Музыка
Шахрин раскрыл секрет названия группы «Чайф»
Историю о выборе названия коллектива Шахрин на самом деле рассказал еще в 1998 году.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Путин поручил проработать ветеранский статус ополченцев Дагестана
В ходе прямого включения ветераны, которых представил военный журналист Александр Сладков, вспомнили о визите главы государства в Дагестан в 1999 году и обратились к нему с просьбой - решить вопрос со статусом участника боевых действий.
Обновлено вчера в 08:43
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в беременности
Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности.
Обновлено в 01:19
Политика
На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено вчера в 10:39