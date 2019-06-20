Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир КоганРоссийская газета 09:33
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию. Когану принадлежало почти 82 процента акций банка. В июне прошлого года "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что бизнесмен серьезно болен.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что Коган перенес инсульт в июле прошлого года. Тогда в банке "Уралсиб" заявляли, что кредитная организация не планирует менять состав и структуру правления и наблюдательного совета в связи с состоянием здоровья основного бенефициара.ТАСС09:14
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Политика
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Политика
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Страны Балтии и Еврокомиссия подписали дорожную карту, которая предусматривает синхронизацию электросетей балтийских республик с континентальной Европой через Польшу.
Обновлено в 13:50
Политика
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Авто
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Политика
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Хоккей
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Обновлено вчера в 22:43
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Обновлено в 04:30
Экономика
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С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
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Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию
Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.
Обновлено в 05:14
Политика
Путин: Кудрин перековался и дрейфует в сторону Глазьева
Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что единственным экономистом 90-х у власти в России является глава Счетной палаты Алексей Кудрин, да и тот «дрейфует в сторону советника президента России по экономическим вопросам Сергея Глазьева».
Обновлено в 07:07
Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено в 10:07
Политика
Сенат США провел закрытые слушания по НЛО
Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.
Обновлено в 15:24
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено в 06:03
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Обновлено в 06:52
Политика
ЕС планирует рассмотреть вопрос непризнания российских паспортов для Донбасса
Лидеры стран Евросоюза во время саммита в Брюсселе планируют рассмотреть вопрос непризнания российских паспортов, выданных жителям Донбасса, как нарушение минского процесса.
Обновлено в 01:32
Политика
Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист
Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Экономика
Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка
В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.
Обновлено в 16:26
Политика
Маттео Сальвини выдвинули на Нобелевскую премию мира
Кандидатура вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини выдвинута на получение Нобелевской премии мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:17
Происшествия
Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств
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Обновлено в 13:43
Кино
Россиянин Жерар Депардье может сыграть роль Льва Толстого
Российский режиссер Станислав Лебедев намерен пригласить французского актера Жерара Депардье на роль писателя Льва Толстого в фильме «Воронье гнездо».
Обновлено в 14:49
Финансы
Доллар и евро обновляют минимумы
Доллар и евро обновляют минимумы Сегодня доллар США на Московской бирже опустился до минимальной отметки с начала августа 2018 года — 63,31 руб./$.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Названо имя нового министра здравоохранения Пензенской области
Ранее региональный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела. До 20 июня обязанности министра исполняла его заместитель Оксана Чижова.
Обновлено в 15:31