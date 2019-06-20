Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир КоганBFM.ru 09:18

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
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Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
ТАСС09:14

Подробнее о событии

Как Владимир Коган стал одним из самых известных бизнесменов

Ведомости17:49

Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Интерфакс09:02

Операционное управление «Уралсиба» не изменится после смерти основного акционера Когана

ТАСС13:16

«Уралсиб» не планирует изменений в оперативном управлении после смерти Когана

RT на русском11:46

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

РИА Новости09:46

Что ждет банк «Уралсиб» после смерти владельца

РБК15:25

Сын за отца: что произошло с бизнес-империей Владимира Когана

Forbes09:45
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 18:02, Вашингтон
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«Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили на дорогах Москвы

Обновлено в 03:26
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Политика

МВД Грузии назвало протесты в Тбилиси попыткой массового переворота

Обновлено в 17:46
Политика

Трамп заявил о большой ошибке Ирана после инцидента с беспилотником

Президент США Дональд Трамп после ситуации с американским беспилотником заявил, что Иран сделал большую ошибку.
Обновлено в 11:41
Политика

ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ

Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.
Обновлено в 17:34
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Экономика

Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка

В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.
Обновлено в 16:26
Общество

Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю

Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Авто

Kia представила новый кроссовер Seltos

Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos. Машина станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Политика

Президент Чехии призвал отменить антироссийские санкции

Президент Чехии Милош Земан, выступая в четверг вечером на пражском телеканале TV Barrandov, выразил мнение, что позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу развития сотрудничества с Россией в период действующих санкций смягчились.
Обновлено в 16:08
Игры

Dota Underlords доступна на Android и iOS

Мобильная версия Dota Underlords появилась в магазине приложений для Android и iOS.
Обновлено в 17:05
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Хоккей

Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин

Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.
Обновлено в 14:07
Футбол

Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках

Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Политика

Зеленский назвал «трешем» действующие законы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые положения законов страны уже устарели.
Обновлено в 14:26
Политика

Путин ответил на критику в адрес «Единой России»

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
Обновлено в 13:57
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Обновлено в 13:51
Общество

В Бахрейне сняли на видео, как дайвер исследует затопленный самолет

Списанный самолет станет центральным элементом крупнейшего в мире подводного тематического парка у берегов Бахрейна, открытие которого запланировано на август 2019 года, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:08
Кино

Актер Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою

Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
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Врач назвал признаки теплового удара

При тепловом ударе наблюдаются тахикардия, тяжелое дыхание, повышение температуры тела до 41 градуса, звон в ушах.
Обновлено в 08:43
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Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей

Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Происшествия

Воронежские власти помогут детям женщины, погибшей в резонансном ДТП

Правительство Воронежской области окажет материальную помощь семье женщины, погибшей в ДТП в Хохольском районе 15 июня — тогда жертвами аварии стали восемь человек.
Обновлено в 10:49
Здоровье

Названо имя нового министра здравоохранения Пензенской области

Ранее региональный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела. До 20 июня обязанности министра исполняла его заместитель Оксана Чижова.
Обновлено в 15:31
Политика

Филарет восстановил Киевский патриархат

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Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 415 тысяч рублей в пользу предпринимателя Арсена Мирзаяна.
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Прокуратура Киева подтвердила факт самоубийства депутата Рады Тымчука

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Владимир Игоревич Коган
Российский предприниматель
Российский банкир, еврейского происхождения, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008-2011 годы, в период с июля по декабрь 2012 года - заместитель министра регионального развития - руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России находится на 91 позиций с состоянием 1,1 млрд долларов.
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