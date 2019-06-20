Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир КоганBFM.ru 09:18

с чего всё началось

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Политика Трамп заявил о большой ошибке Ирана после инцидента с беспилотником Президент США Дональд Трамп после ситуации с американским беспилотником заявил, что Иран сделал большую ошибку.

Политика ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Происшествия В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".

Экономика Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.

Общество Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.

Авто Kia представила новый кроссовер Seltos Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos. Машина станет моделью для глобального рынка.

Политика Президент Чехии призвал отменить антироссийские санкции Президент Чехии Милош Земан, выступая в четверг вечером на пражском телеканале TV Barrandov, выразил мнение, что позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу развития сотрудничества с Россией в период действующих санкций смягчились.

Игры Dota Underlords доступна на Android и iOS Мобильная версия Dota Underlords появилась в магазине приложений для Android и iOS.

Здоровье Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.

Хоккей Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта.

Футбол Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.

Политика Зеленский назвал «трешем» действующие законы Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые положения законов страны уже устарели.

Политика Путин ответил на критику в адрес «Единой России» Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".

Общество В Бахрейне сняли на видео, как дайвер исследует затопленный самолет Списанный самолет станет центральным элементом крупнейшего в мире подводного тематического парка у берегов Бахрейна, открытие которого запланировано на август 2019 года, сообщает Daily Mail.

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Происшествия Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".

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Происшествия Воронежские власти помогут детям женщины, погибшей в резонансном ДТП Правительство Воронежской области окажет материальную помощь семье женщины, погибшей в ДТП в Хохольском районе 15 июня — тогда жертвами аварии стали восемь человек.

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Происшествия Прокуратура Киева подтвердила факт самоубийства депутата Рады Тымчука Следствие считает самоубийство основной версией гибели депутата Верховной рады Украины от «Народного фронта» Дмитрия Тымчука.

Общество Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.