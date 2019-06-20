Экономика
Умер главный владелец «Уралсиба» Владимир КоганКрасная весна вчера в 13:24
На 57-м году жизни скончался владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на представителя семьи банкира. В июле 2018 года Коган перенес инсульт и был вынужден отойти от дел по состоянию здоровья, передав управление бизнесом своим сыновьям Евгению и Ефиму.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что Коган перенес инсульт в июле прошлого года. Тогда в банке "Уралсиб" заявляли, что кредитная организация не планирует менять состав и структуру правления и наблюдательного совета в связи с состоянием здоровья основного бенефициара.ТАССвчера в 09:14
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«Уралсиб» не планирует изменений в оперативном управлении после смерти Когана
RT на русскомвчера в 11:46
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Наука
Археологи обнаружили на дне моря артефакты битвы при Саламине
Обновлено в 08:33
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
Иран пощадил американский военный самолет
Обновлено в 07:59
Происшествия
ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве
В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:53
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции
В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Подмосковье
Один человек погиб и еще двое пострадали в результате пожара в жилой многоэтажке в подмосковном Лосино-Петровском.
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Политика
Стартовала прямая линия с Путиным
Стартовала прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер ответит на вопросы граждан в прямом эфире.
Обновлено вчера в 05:08
Шоу-бизнес
Гарри и Меган выйдут из благотворительного фонда Уильяма и Кейт
По данным издания Daily Mail, Меган и Гарри хотят не просто догнать Уильяма и Кейт, но и обогнать.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Гаджеты
Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с Huawei
Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.
Обновлено вчера в 04:53
Общество
Президент дал напутствие выпускникам российских школ
Президент РФ Владимир Путин обратился к выпускникам российских школ.
Обновлено в 07:23
Политика
Против протестующих в Грузии применили водометы и слезоточивый газ
Обновлено вчера в 18:11
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Багдаде произошел взрыв около мечети
Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.
Обновлено в 08:41
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Экономика
Заводы Ford в России продадут на торгах
Обновлено в 07:57
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Авто
АвтоВАЗ рассказал о причинах падения продаж Lada Xray
По итогам мониторинга российского авторынка третий месяц подряд фиксируется падение спроса на модели Lada Xray и Xray Cross.
Обновлено в 05:32
Здоровье
В Свердловской области не хватает прививок от бешенства
В Свердловской области сложился дефицит вакцин против бешенства.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Путешествия
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
Число украинских туристов, следующих в Крым, заметно увеличилось с наступлением летнего курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.
Обновлено в 04:01
Гаджеты
Компания Google заявила о прекращении производства планшетов
Американская корпорация Google отказалась от выпуска планшетов, о чем рассказал вице-президент компании Рик Остерло.
Обновлено в 03:36
Политика
Лукашенко назвал Кадырова братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар
Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.
Обновлено в 07:27
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Дмитрий Шепелев объяснил, почему не публикует фото с сыном
Дмитрий Шепелев рассказал, почему старается не выкладывать в сеть фото сына. В последнее время телеведущего буквально атаковали хейтеры.
Обновлено в 06:55
Автоспорт
Сергей Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» McLaren
Резервный пилот команды «Формулы-1» Renault Сергей Сироткин занял аналогичное место в McLaren.
Обновлено в 06:08
Политика
В Госдуму внесли проект об обязательном российском гражданстве у гидов
Депутат Госдумы Антон Морозов (ЛДПР) внес законопроект, которым предполагается закрепить обязательное наличие российского гражданства и высшего профессионального образования у работающих в РФ гидов-переводчиков и экскурсоводов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Главу Пушкинского района арестовали по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал до 13 августа главу Пушкинского района Московской области, бывшего мэра Балашихи Евгения Жиркова.
Обновлено в 08:35
Спорт
Фигуристка Загитова: не все живут так хорошо, как некоторые
Не все живут так хорошо, как некоторые люди. Надо помогать им, — заявила Загитова в эфире Первого канала.
Обновлено в 06:54