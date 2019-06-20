Умер владелец «Уралсиба» банкир Владимир КоганИнтересант вчера в 09:15

с чего всё началось

В возрасте 56 лет скончался один из самых влиятельных российских бизнесменов - глава наблюдательного совета и владелец контрольного пакета акций банка «Уралсиб» Владимир Коган. Причины смерти не разглашаются, однако ранее СМИ сообщали, что в прошлом году Коган перенес инсульт.

Политика ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж Госкорпорация ВЭБ.РФ подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, передает РИА "Новости".

Происшествия Несколько мигрантов задержаны в Петербурге после массовой драки Массовая драка с участием приезжих из стран СНГ произошла в четверг, 20 июня, на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе на севере Петербурга.

Политика Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию В Совете Федерации рекомендовали российским туристам не ездить в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется.

Общество Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 году С января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей.

Футбол Одноклубник Феррейра-Карраско обвинил бельгийца в лени Вратарь китайского клуба "Далянь Ифан" Юй Цзыцянь обвинил одноклубника Янника Феррейра-Карраско в намеренном получении дисквалификации.

Наука Роспатент назвал 100 лучших изобретений года Роспатент подвел итоги анализа всех патентов, выданных в 2018 году, и опубликовал список "100 лучших изобретений 2018 года".

Происшествия В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.

Музыка Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф» Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.

Культура В Москве пройдет фестиваль «Дачное Царицыно» Фестиваль «Дачное Царицыно» пройдет в музее-заповеднике с 12 по 21 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Шоу-бизнес Валерия отметила день рождения дочери на ночной вечеринке Старшей дочери певицы Анне Шульгиной исполнилось 26 лет. Продюсер отметил, что для него было очень необычно начинать день рождения ночью.

Армия и оружие Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.

Хоккей «Вегас» намерен обменять Гусева, сообщили СМИ По информации Лебрюна, Гусевым, который пополнил состав "Вегаса" в апреле 2019 года, интересуются сразу несколько клубов.

Футбол Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.

Политика Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Армия и оружие Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок Петагон обвинил российскую сторону в попытке "изменить мировой порядок" после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке.

Технологии Роскачество проверило приложения по доставке продуктов Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.

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Финансы Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика МИД Абхазии отреагировало на события в парламенте Грузии Сотрудники Министерства иностранных дел Абхазии прокомментировали события возле парламента Грузии, возмущаясь заявлением грузинского депутата во время заседания сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Экономика Замглавы ФАС: служба будет отслеживать возможное образование картелей вокруг нацпроектов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет отслеживать возможное образование картелей вокруг национальных проектов, сообщил журналистам заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.

Теннис Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Галле Швейцарец Роджер Федерер одержал победу во втором круге турнира в Галле (Германия).

Баскетбол «Нью-Орлеан» выбрал Уильямсона под первым номером драфта НБА Легкий форвард Зайон Уильямсон выбран Нью-Орлеаном под первым номером драфта НБА, который прошел в Нью-Йорке на арене Barclays Center.