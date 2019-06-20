Экономика

Умер владелец «Уралсиба» банкир Владимир КоганИнтересант вчера в 09:15

В возрасте 56 лет скончался один из самых влиятельных российских бизнесменов - глава наблюдательного совета и владелец контрольного пакета акций банка «Уралсиб» Владимир Коган. Причины смерти не разглашаются, однако ранее СМИ сообщали, что в прошлом году Коган перенес инсульт.
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Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
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Владимир Игоревич Коган
Российский предприниматель
Российский банкир, еврейского происхождения, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития в 2008-2011 годы, в период с июля по декабрь 2012 года - заместитель министра регионального развития - руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В рейтинге Forbes в 2018 году среди богатейших людей России находится на 91 позиций с состоянием 1,1 млрд долларов.
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