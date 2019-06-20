Экономика
Умер владелец «Уралсиба» банкир Владимир КоганИнтересант вчера в 09:15
В возрасте 56 лет скончался один из самых влиятельных российских бизнесменов - глава наблюдательного совета и владелец контрольного пакета акций банка «Уралсиб» Владимир Коган. Причины смерти не разглашаются, однако ранее СМИ сообщали, что в прошлом году Коган перенес инсульт.
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с чего всё началось
Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.ТАССвчера в 09:14
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Умер глава «Уралсиба». Он поднялся от продавца до списка Forbes - Скончался Владимир Коган
Телеканал 360°вчера в 15:10
«Уралсиб» не планирует изменений в оперативном управлении после смерти Когана
RT на русскомвчера в 11:46
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В Грузии оппозиция призывает возобновить акцию протеста
Обновлено вчера в 23:04
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ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
Госкорпорация ВЭБ.РФ подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:27
Происшествия
Несколько мигрантов задержаны в Петербурге после массовой драки
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Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
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Каждая третья женщина ходит на свидания из-за бесплатной еды
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Политика
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию
В Совете Федерации рекомендовали российским туристам не ездить в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется.
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Общество
Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 году
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Одноклубник Феррейра-Карраско обвинил бельгийца в лени
Вратарь китайского клуба "Далянь Ифан" Юй Цзыцянь обвинил одноклубника Янника Феррейра-Карраско в намеренном получении дисквалификации.
Обновлено в 04:04
Наука
Роспатент назвал 100 лучших изобретений года
Роспатент подвел итоги анализа всех патентов, выданных в 2018 году, и опубликовал список "100 лучших изобретений 2018 года".
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ
По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
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Музыка
Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф»
Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.
Обновлено вчера в 20:03
Культура
В Москве пройдет фестиваль «Дачное Царицыно»
Фестиваль «Дачное Царицыно» пройдет в музее-заповеднике с 12 по 21 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
Валерия отметила день рождения дочери на ночной вечеринке
Старшей дочери певицы Анне Шульгиной исполнилось 26 лет. Продюсер отметил, что для него было очень необычно начинать день рождения ночью.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану
Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.
Обновлено в 00:55
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Хоккей
«Вегас» намерен обменять Гусева, сообщили СМИ
По информации Лебрюна, Гусевым, который пополнил состав "Вегаса" в апреле 2019 года, интересуются сразу несколько клубов.
Обновлено в 03:29
Футбол
Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках
Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок
Петагон обвинил российскую сторону в попытке "изменить мировой порядок" после того, как Россия раскритиковала США за рост числа американских военных на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 22:39
Технологии
Роскачество проверило приложения по доставке продуктов
Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Гаджеты
Новые часы Samsung Galaxy Watch могут лишиться вращающегося безеля
По последним слухам, в Galaxy Watch 2 вращающийся безель заменят на сенсорный.
Обновлено вчера в 17:31
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Психиатр: «Бари Алибасов не симулирует сумасшествие»
Продюсер Бари Алибасов в минувший понедельник выписался из НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 01:52
Политика
МИД Абхазии отреагировало на события в парламенте Грузии
Сотрудники Министерства иностранных дел Абхазии прокомментировали события возле парламента Грузии, возмущаясь заявлением грузинского депутата во время заседания сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.
Обновлено в 02:33
Экономика
Замглавы ФАС: служба будет отслеживать возможное образование картелей вокруг нацпроектов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет отслеживать возможное образование картелей вокруг национальных проектов, сообщил журналистам заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.
Обновлено в 04:00
Теннис
Федерер вышел в четвертьфинал турнира в Галле
Швейцарец Роджер Федерер одержал победу во втором круге турнира в Галле (Германия).
Обновлено вчера в 14:09
Баскетбол
«Нью-Орлеан» выбрал Уильямсона под первым номером драфта НБА
Легкий форвард Зайон Уильямсон выбран Нью-Орлеаном под первым номером драфта НБА, который прошел в Нью-Йорке на арене Barclays Center.
Обновлено в 03:46
Общество
МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.
Обновлено вчера в 18:03