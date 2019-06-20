Умер владелец «Уралсиба» Владимир КоганВедомости 09:04

с чего всё началось

Экономика Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.

Политика Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.

Авто Семейный внедорожник начнет производить УАЗ Семейный внедорожник начнет производить Ульяновский автозавод: в России появится дом на колесах.

Политика Российскую делегацию со скандалом выгнали из Грузии Скандал вызвало проведение сессии МАП в зале заседаний грузинского парламента, во время которой российский депутат Сергей Гаврилов сидел в кресле спикера парламента Грузии.

Общество Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.

Общество Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.

Футбол Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну Организационный комитет чемпионата мира 2022 года в Катаре опроверг информацию о возможном переносе турнира в другую страну.

Происшествия Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс".

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Политика Госбюро расследований Украины вызовет Порошенко на допрос Ранее бюро на основании заявления Портнова возбудило против Порошенко несколько уголовных дел.

Происшествия Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.

Происшествия В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину Правоохранители задержали трех подростков и 47-летнего мужчину, которые, по версии следствия, до смерти избили жителя Азова, сообщает управление СК по Ростовской области.

Политика Зеленский создал офис президента вместо администрации Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.

Наука Ученые выявили связь между интенсивностью воспоминаний и неприятным запахом Итоги работы ученых показывают, каким образом неприятные запахи улучшают способность человека к запоминанию, демонстрируя новые варианты формирования положительного и негативного опыта.

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция Диетолог Марият Мухина, ранее выдавшая себя за лечащего врача Алибасова вызвала полицию, поскольку убеждена, что его в квартире удерживают силой.

Здоровье Малыш и cancer Всегда, указывая место твоей работы, называла всемирно известный Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева.

Авто Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.

Происшествия Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.

Общество После обращения к Путину в Оренбуржье отремонтируют сельскую школу От оренбуржцев поступила информация о том, что в селе Трудовом находится школа, которая не ремонтировалась 50 лет.

Политика Зеленский назвал украинские законы трешем Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны.

Общество Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.

Музыка Пол Томас Андерсон и Том Йорк выпустят короткометражку Anima Короткометражный фильм Пола Томаса Андерсона на музыку вокалиста группы Radiohead Тома Йорка выйдет на Netflix 27 июня.

Происшествия Поджигателю памятника Ельцину в Екатеринбурге отменили приговор По данным следствия, 7 ноября Игорь Щука попытался поджечь монумент возле Ельцин Центра, но его остановили сотрудники ЧОПа.

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Политика На Украине посчитали визит Зеленского в Европу провальным На Украине рабочую поездку президента Владимира Зеленского в Германию и Францию назвали провальной.

Финансы Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.