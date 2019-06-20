Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир КоганВедомости 09:04
Умер основной владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщил «Ведомостям» представитель банка.
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Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.ТАСС09:14
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Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов
Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 13:57
Политика
Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники
Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:47
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Семейный внедорожник начнет производить Ульяновский автозавод: в России появится дом на колесах.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом
Обновлено в 05:58
Политика
Российскую делегацию со скандалом выгнали из Грузии
Скандал вызвало проведение сессии МАП в зале заседаний грузинского парламента, во время которой российский депутат Сергей Гаврилов сидел в кресле спикера парламента Грузии.
Обновлено в 13:54
Общество
Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами
В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:24
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Футбол
Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну
Организационный комитет чемпионата мира 2022 года в Катаре опроверг информацию о возможном переносе турнира в другую страну.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс".
Обновлено в 13:00
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика
Госбюро расследований Украины вызовет Порошенко на допрос
Ранее бюро на основании заявления Портнова возбудило против Порошенко несколько уголовных дел.
Обновлено в 11:51
Политика
Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17
Обновлено в 00:41
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину
Правоохранители задержали трех подростков и 47-летнего мужчину, которые, по версии следствия, до смерти избили жителя Азова, сообщает управление СК по Ростовской области.
Обновлено в 14:00
Политика
Зеленский создал офис президента вместо администрации
Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.
Обновлено в 09:43
Наука
Ученые выявили связь между интенсивностью воспоминаний и неприятным запахом
Итоги работы ученых показывают, каким образом неприятные запахи улучшают способность человека к запоминанию, демонстрируя новые варианты формирования положительного и негативного опыта.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
Диетолог Марият Мухина, ранее выдавшая себя за лечащего врача Алибасова вызвала полицию, поскольку убеждена, что его в квартире удерживают силой.
Обновлено в 14:19
Здоровье
Малыш и cancer
Всегда, указывая место твоей работы, называла всемирно известный Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева.
Обновлено в 14:17
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках
Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Общество
После обращения к Путину в Оренбуржье отремонтируют сельскую школу
От оренбуржцев поступила информация о том, что в селе Трудовом находится школа, которая не ремонтировалась 50 лет.
Обновлено в 09:47
Политика
Зеленский назвал украинские законы трешем
Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны.
Обновлено в 12:02
Общество
Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю
Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Музыка
Пол Томас Андерсон и Том Йорк выпустят короткометражку Anima
Короткометражный фильм Пола Томаса Андерсона на музыку вокалиста группы Radiohead Тома Йорка выйдет на Netflix 27 июня.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Поджигателю памятника Ельцину в Екатеринбурге отменили приговор
По данным следствия, 7 ноября Игорь Щука попытался поджечь монумент возле Ельцин Центра, но его остановили сотрудники ЧОПа.
Обновлено в 10:14
Авто
В Жигулевской долине стартовал проект «Ларгус Карелия»
В технопарке «Жигулевская долина» в Самарской области (г. Тольятти) приступили к созданию многофункционального автомобиля «Ларгус Карелия».
Обновлено в 07:29
Политика
На Украине посчитали визит Зеленского в Европу провальным
На Украине рабочую поездку президента Владимира Зеленского в Германию и Францию назвали провальной.
Обновлено в 05:51
Финансы
Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС
Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Футбол
Молодежный чемпионат Европы. Дания переиграла Австрию
В матче группы В чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд сборная Дании одолела Австрию.
Обновлено в 14:23