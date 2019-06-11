Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей СафиулинРИА Новости 04:58
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни. Об этом сообщается на странице артиста в Instagram.
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Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Экономика
Суд обязал Baring Vostok к продаже 9,99% акций банка «Восточный»
17 мая суд обязал принадлежащую фонду Baring Vostok компанию Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций «Восточного» компании «Финвижн холдингс», которой принадлежат 32% акций банка.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок
Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
Обновлено вчера в 10:13
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Футбол
«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова
Официальный сайт «Локомотива» объявил о приобретении защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Контракт с футболистом заключён на четыре года.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»
Дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» и хищении нефти продолжается.
Обновлено в 02:51
Общество
С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу
Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Россельхознадзор осудил идею не уничтожать санкционные продукты
Как заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" представитель ведомства Юлия Мелано, это предложение настолько не проработано, что кажется странным выдвижение идеи широкой общественности.
Обновлено в 08:59
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза подняли стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций.
Обновлено в 08:43
Наука
Ученые выявили неделящиеся клетки в печени и других внутренних органах
Клетки, которые не делятся и существуют на протяжении всей жизни, есть не только в сердце и нервной системе, но и в печени, поджелудочной железе, а также других внутренних органах.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Рябков предостерег США от выхода из ДВЗЯИ
Москва предостерегает США от новой серьезной ошибки, которой может стать выход из договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам на полях Примаковских чтений.
Обновлено в 08:06
Экономика
В работе «ВТБ-онлайн» произошел сбой
В работе «ВТБ-онлайн» наблюдаются сбои, сообщают «Интерфаксу» клиенты банка.
Обновлено в 08:56
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:47
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Технологии
Ripple открыла офис в Бразилии. Компания запустит новое подразделение
Компания Ripple запускает новое подразделение в Южной Америке, она уже открыла офис в Бразилии, пишет Cointelegraph.
Обновлено в 09:25
Общество
Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате
Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.
Обновлено в 05:26
Политика
Ушаков: Идея о встрече Путина и Трампа висит в воздухе
Кремль не получил от американской стороны конкретную информацию по возможности встречи Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина
В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.
Обновлено в 09:41
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Канадские власти заявили, что смогут рассмотреть просьбу кузбассовцев о предоставлении им статуса беженцев только после того, как те покинут Россию.
Обновлено в 07:22
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Общество
Оренбургские школьники получили первые результаты ЕГЭ
Обновлено вчера в 07:31
Армия и оружие
Авианосец ВМС Китая прошел между японскими островами
Авианосец Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая «Ляонин» прошел между японскими островами Окинава и Миякодзима.
Обновлено в 03:54
Наука
Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя
Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено вчера в 06:53
Энергетика
«Белнефтехим» направил России оценку потерь от загрязнения «Дружбы»
Концерн «Белнефтехим» направил Минэнерго России оценку предварительной суммы ущерба от загрязнения нефтепровода «Дружба» некачественными нефтепродуктами.
Обновлено в 08:20
Общество
Туристам в Риме запретили гулять с голым торсом
Среди других запретов для туристов в Риме – запрет на купание в городских фонтанах, которое наказывается суровым штрафом, попытки провести чемодан на колесиках по ступеням Испанской лестницы и многое другое.
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено в 06:11