Умер телеведущий и диктор Михаил БыковТАСС 05:33

ТАСС/.Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен". "Михаила Александровича не стало", — сказал собеседник агентства.

Политика Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший по предварительным данным победу во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.

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Политика Порошенко заявил, что не уйдет из политики Порошенко добавил, что со следующего месяца он покинет кабинет президента Украины, поскольку так решил народ страны, но не уйдет из политики.

Энергетика «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.

Политика Экзит-полл: Зеленский разгромил Порошенко во всех частях Украины Во втором туре выборов президента Украины сегодня, 21 апреля, за Владимир Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко во всех частях страны.

Политика В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления.

Политика Порошенко признал поражение на выборах президента Украины Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что результаты экзитполов заставляют его позвонить оппоненту – Владимиру Зеленскому – и поздравить его с победой на выборах.

Происшествия На Шри-Ланке задержали подозреваемых в причастности к терактам Семерых подозреваемых в причастности к терактам задержали на Шри-Ланке. Во время спецоперации в Дематагоде погибли трое сотрудников полиции.

Политика Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.

Транспорт В России задумались об ужесточении авиационной безопасности Министерство транспорта России намерено ужесточить правила авиационной безопасности в аэропортах и на бортах воздушных судов.

Политика Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.

Шоу-бизнес Вслед за Волочковой Прохор Шаляпин опубликовал фото из бани Прохор Шаляпин опубликовал фото из бани. Ничего неприличного – артист в плавках скромно позирует на полке.

Авто Автолюбитель оценил подержанный Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2013 года Первое, что заметил автолюбитель, это то, что на Toyota Land Cruiser 200 установлены очень хорошие шины.

Политика 19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).

Кино Красноярцы бронируют билеты на новых «Мстителей» за неделю до премьеры Премьера фильма в России намечена на 29 апреля, но уже сейчас красноярцы пачками скупают билеты.

Теннис Андреев: с Италией не так всё было легко, как говорит об этом счёт Капитан сборной команды России Игорь Андреев прокомментировал победу над итальянками в Мировой группе II Fed Cup.