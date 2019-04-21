Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил БыковТАСС 05:33
ТАСС/.Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен". "Михаила Александровича не стало", — сказал собеседник агентства.
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