Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил БыковТАСС 05:33

ТАСС/.Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен". "Михаила Александровича не стало", — сказал собеседник агентства.
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Умер «голос петербургского метро» диктор Михаил Быков

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Ника Стрижак о смерти диктора Быкова: Это часть истории Ленинградского телевидения

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Михаил Александрович Быков
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Советский и российский телеведущий, диктор Ленинградского телевидения.
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