Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил БыковТАСС 05:33
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".
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