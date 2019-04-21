Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил БыковТАСС 05:33

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".
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Макаров выразил соболезнования в связи со смертью диктора Быкова

78.ru11:16

Умер «голос петербургского метро» диктор Михаил Быков

РИА Новости07:43

Скончался «голос» петербургского метро Михаил Быков

Мойка7805:10

Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным и близким Михаила Быкова

Петербургский дневник09:43

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

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В Петербурге умер голос метрополитена. Скончался ленинградский Левитан

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Комментатор Геннадий Орлов рассказал, каким ему запомнился Михаил Быков

Телеканал Санкт-Петербург06:21
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Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Ополченка ДНР пожертвовала собой во время атаки ВСУ

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«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Обновлено в 10:50
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Порошенко проголосовал на президентских выборах

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Политика

Появились новые данные о результатах выборов на Украине

Новые результаты голосования представила руководитель украинского издания lb.ua Соня Кошкина в Telegram, ссылаясь на данные ЦИК страны.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

«Российский партнер признал данный факт, что подтверждено двусторонним актом, документ подписан», — говорится в сообщении издания.
Обновлено в 11:00
Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Наука

Патриарх Кирилл раскритиковал ученых за «странное слово»

Загадка зарождения Вселенной никогда не будет разгадана учеными. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 09:56
Футбол

Игрок КХЛ дебютировал в футболе

Обновлено в 10:11
Футбол

Гулиев выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Енисеем»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Енисея» на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Обновлено в 10:53
Происшествия

В Казахстане разбился легкомоторный самолёт

На аэродроме в казахстанской Караганде разбился легкомоторный самолёт, по предварительной информации два человека погибли.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек

В результате серии взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке погибли 156 человек, сообщает AFP со ссылкой на полицию.
Обновлено в 04:10
Авто

5 машин с пробегом до 350 000 рублей с оцинкованным кузовом

Обновлено в 09:26
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Обновлено вчера в 22:28
Политика

Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза

Хотя на Украине запрещено публиковать результаты опросов избирателей по выходу с избирательных участков после голосования до 20 часов, момента, когда закроются все участки в стране, уже пошли первые утечки.
Обновлено в 06:37
Транспорт

Парк трамваев в Москве могут обновить за пять лет

Полное обновление парка подвижного состава и трамвайных путей в столице, вероятно, будет завершено к 2024 году.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Ополченцев из ДНР и ЛНР предложили называть боевиками

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложил на законодательном уровне закрепить новую терминологию в отношении ополченцев самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 11:02
Политика

Кучма пожалел нового президента Украины

Второй президент Украины Леонид Кучма пожелал победителю выборов быть честным и выполнять обещания, данные избирателям, передает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 10:18
Общество

В испанских аэропортах перешли на гендерно-нейтральные обращения

Как отмечается, теперь в воздушных гаванях можно услышать нейтральные обращения к пассажирам, без употребления форм женского или мужского рода.
Обновлено в 07:38
Футбол

«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено вчера в 03:34
Общество

Названы пять самых опасных животных России

Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

На Украине нашли крымчан, которые поехали голосовать

Крымские татары планировали поехать на Украину, чтобы проголосовать на выборах президента. Об этом сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:04
Политика

Наблюдателей на выборах на Украине стало меньше, заявили общественники

"По сравнению с первым туром выборов президента Украины, который состоялся 31 марта, во время голосования во втором туре на избирательных участках значительно уменьшилось количество наблюдателей", - говорится в сообщении организации в Facebook.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

В Петербурге создали ракету-дрон для уничтожения беспилотников

Петербургские специалисты создали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:21
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В Саранске двухлетняя девочка отравилась средством для чистки труб

Даша добралась до покупок и, открыв крышку пластиковой бутылки с надписью "Крот", она попробовала средство для чистки труб.
Обновлено в 03:17
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Наркотики стали причиной расставания Полины Фаворской с ее бойфрендом

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Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:00
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Михаил Александрович Быков
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Советский и российский телеведущий, диктор Ленинградского телевидения.
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