Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар МгалоблишвилиРБК вчера в 19:03
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви». Мгалоблишвили родился в 1931 году в Тбилиси.
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Транспорт
Депутаты отменили скидку на проезд в общественном транспорте Кемерова
В Кемерове местные власти полностью отменили скидку на проезд в общественном транспорте, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Баскетбол
«Майами» вывел из обращения номер Криса Боша
Бош, который выступал за «Хит» с 2010 по 2017 годы и выиграл с командой два титула, стал четвертым игроком в истории фрэначайза, чей номер выведен из обращения.
Обновлено в 01:26
Авто
Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus
Компания Lamborghini сообщила о проверке относительно названия бренда Aurus в связи с попыткой его регистрации на территории Европейского союза.
Обновлено вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова
Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено вчера в 13:38
Финансы
Абсолют Банк продаст часть ипотечного портфеля Альфа-банку
За прошлый год Абсолют Банк продал ипотечных кредитов на сумму свыше 9 млрд руб. В частности, сделки совершались с Альфа-банком и банком "АК Барс", рассказала Ушкова, добавив, что сейчас портфелем банка интересуется еще 5 – 6 игроков.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Череп человека нашли в подвале театра в Москве
Обновлено в 02:56
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Взрыв на электростанции во Флориде оставил без света 33 тыс. человек
Более 33 тыс. потребителей остались без света из-за взрыва на электростанции в округе Броуард в американском штате Флорида.
Обновлено в 02:49
Энергетика
Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля
Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Смертность в результате ДТП в России снизилась на 34% за шесть лет
В России за последние шесть лет число погибших в результате ДТП сократилось на 34%.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Возле Кремля похитили кабель правительственной связи
Неизвестные похитили фрагмент кабеля правительственной связи из коллектора, расположенного рядом с московским Кремлем, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 06:27
Общество
Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день
Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш
Пока результаты исследования не готовы, эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору фарша.
Обновлено в 01:00
Политика
Ляшко выступил в защиту русского языка на Украине
Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат в президенты Олег Ляшко выступил против запрета на изучение и использование русского языка в стране.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем
В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
В МВД предложили лишать наркозависимых водительских прав
Замглавы МВД Игорь Зубов предложил лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено вчера в 06:58
Общество
СНИЛС могут заменить новым документом
Законопроект упрощает регистрацию в системе индивидуального учёта и предполагает отмену выдачи карточек СНИЛС – страхового номера индивидуального лицевого счета.
Обновлено в 02:31
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Обновлено вчера в 08:27
Культура
В Большом театре наградят лауреатов почетной номинации «Золотой маски»
Награды в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" в этом году удостоятся 15 деятелей театра.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Женщина родила двойняшек от разных мужчин после супружеской измены
У женщины из китайского города Сямынь, провинция Фуцзянь, родились двойняшки от разных отцов, сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Волочкову за неумелый фотошоп
Анастасия Волочкова попала в британский антирейтинг некудышных фотошоперов, из-за отредактированного снимка, где линия горизонта превратилась из прямой в волнистую.
Обновлено в 02:55
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Обновлено в 02:18
Происшествия
На салатовой ветке московского метро произошел сбой
Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии в московском метрополитене, сообщила пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:13
Наука
В Дубне запустили «Фабрику сверхтяжелых элементов»
Обновлено 25 марта в 19:33
Футбол
Чалов: шутка о предложении «Реала»? Надеюсь, когда-нибудь это станет реальностью
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о наблюдении за английской Премьер-лигой, а также выразил надежду, что однажды окажется в мадридском «Реале».
Обновлено в 02:24