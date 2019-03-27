Кино
Умер сыгравший графа Калиостро в «Формуле любви» Нодар МгалоблишвилиТАСС вчера в 19:04
Советский и грузинский актер Нодар Мгалоблишвили умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил во вторник Первый канал Общественного телевидения Грузии. Каких-либо подробностей не приводится.
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Политика
В США хотят противодействовать энергопоставкам России в Европу
Предполагается не только поддержка различными политическим способами, но и денежная подпитка – документ предполагает выделение до миллиарда долларов на поддержку проектов, направленных на противодействие энергопоставкам России.
Обновлено 25 марта в 22:59
Общество
Салаватский роддом вернут государству
Медучреждение вернут в оперативное управление государства, роддом будет работать в структуре городской больницы.
Обновлено в 02:48
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Теннис
Барти впервые обыграла Квитову и дебютирует в топ-10
Обновлено в 02:32
Политика
Ляшко выступил против запрета русского языка на Украине
Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат на пост президента страны Олег Ляшко заявил, что он против того, чтобы в стране запрещали изучать и использовать русский язык.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании
В декабре 2018 года в полицию обратилась женщина, которая обвинила его в изнасиловании, сообщает The New York Times.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Директор сочинского «Водоканала» предстанет перед судом
Фамилия фигуранта не озвучивается, директором МУП «Водоканал» до октября прошлого года был Сергей Винарский, 25 октября топ-менеджер был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 04:25
Футбол
Почетный президент «Манчестер Сити» Хэлфорд умер в возрасте 77 лет
Почетный президент "Манчестер Сити" Бернард Хэлфорд скончался на 78-м году жизни, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 02:14
Авто
McLaren Senna получил полноразмерную версию из Lego
Компания McLaren представила полноразмерную копию суперкара Senna из детского конструктора Lego.
Обновлено вчера в 11:24
Наука
В Дубне запустили «Фабрику сверхтяжелых элементов»
Обновлено 25 марта в 19:33
Происшествия
В подвале театра в Москве нашли человеческий череп
Обновлено в 03:52
Финансы
Не удастся повторить рекорд: выдачи ипотеки сократится на 15%
"В результате объем ипотечных выдач по итогам 2019 года снизится на 10–15% и не превысит 2,5–2,6 трлн рублей", - говорится в исследовании.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Военные трофеи из Сирии привезли во Владивосток
Обновлено в 02:32
Политика
Порошенко допустил возможность политического диалога с Россией
Петр Порошенко заявил о возможности политического диалога между Украиной и Россией, но после «российской деоккупации Донбасса и Крыма».
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Хоккей
Панарин рассказал, куда тратит зарплату в $6 млн
По неофициальной информации, 27-летний хоккеист зарабатывает $6 млн в год.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Школу в Москве эвакуировали из-за анонимного сообщения
Около 300 человек эвакуированы из школы на юго-западе Москвы после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 02:53
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Политика
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет
Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В Новосибирске экстренно приземлился немецкий лайнер
Обновлено в 02:23
Финансы
Набиуллина назвала слабое место экономики России
Отсутствие долгосрочных инвестиций назвала слабым местом российской экономики глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку порядка 100 самолётов Як-130
Россия заключила контракты на поставку около 100 самолётов Як-130, сообщил во время выставки на малайзийском острове Лангкави представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 01:59
Политика
Бизнес-омбудсмен Титов изучает дело Абызова
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов сообщил, что изучает обстоятельства ареста экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова, обращений от него пока не получал.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
МИД заявил об активизации разведдеятельности НАТО у границ России
«Под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ», — цитирует дипломата «РИА Новости».
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Оренбуржье на пожаре погибли четыре человека
Обновлено вчера в 23:52
Культура
Эрмитаж попал в топ-10 самых посещаемых музеев мира
За 2018 год главный музей Петербурга посетили 4,2 млн человек. Эрмитаж попал в десятку самых посещаемых музеев мира.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе.
Обновлено в 04:03
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00