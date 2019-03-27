Кино
Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар МгалоблишвилиРБК вчера в 19:03
Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви». Мгалоблишвили родился в 1931 году в Тбилиси.
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Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну
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Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
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Минкульт объединит Александринский и Волковский театры
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Политический диалог между Украиной и Россией станет возможным после «деоккупации» Крыма и Донбасса.
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Журналистов «РИА Новости», «Первого канала», RT, «Известий» и «Пятого канала» не пустили на заседание суда по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе, во время которых жертвами столкновений у телебашни стали 14 человек.
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Российские банки начали подключаться к китайскому аналогу SWIFT
Ряд российских банков уже подключились к китайскому аналогу SWIFT для облегчения взаиморасчетов между РФ и Китаем, сообщил начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества ЦБ РФ Владимир Шаповалов.
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В августе 2018 года на Московском автосалоне представили концептуальную версию абсолютно новой «Нивы» под названием Lada 4x4 Vision.
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Армия и оружие
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Названы самые популярные новые седаны в России
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Нефть растёт в цене после «блэкаута» в Венесуэле
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В воскресенье в японской Сайтаме завершился чемпионат мира по фигурному катанию.
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