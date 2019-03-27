Кино

Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар МгалоблишвилиРБК вчера в 19:03

Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви». Мгалоблишвили родился в 1931 году в Тбилиси.
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Известный советский актер Нодар Мгалоблишвили скончался в Грузии

Эхо Москвы03:04

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Скончался актёр Нодар Мгалоблишвили

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Не стало грузинского актера театра и кино Нодара Мгалоблишвили

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Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили

РБКвчера в 19:03

Умер актер Нодар Мгалоблишвили

Коммерсантъвчера в 17:59
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Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
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Политика

Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет

Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
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Культура

Минкульт объединит Александринский и Волковский театры

Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.
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Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
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Политический диалог между Украиной и Россией станет возможным после «деоккупации» Крыма и Донбасса.
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Журналистов «РИА Новости», «Первого канала», RT, «Известий» и «Пятого канала» не пустили на заседание суда по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе, во время которых жертвами столкновений у телебашни стали 14 человек.
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Авто

Новая Lada 4x4 появится через три года

В августе 2018 года на Московском автосалоне представили концептуальную версию абсолютно новой «Нивы» под названием Lada 4x4 Vision.
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Кириченко ушел с поста тренера ФК «Уфа»

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Матери брошенной в квартире в Москве девочки предъявили обвинение

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Армия и оружие

Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
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Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

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Завершились испытания нового радара для самолетов-разведчиков U-2

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Минтруд РФ предлагает рассчитывать накопительную часть пенсии на основе прогноза продолжительности жизни граждан на очередной год вместо данных Росстата по уровню смертности.
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Нефть растёт в цене после «блэкаута» в Венесуэле

Мировые цены на нефть выросли благодаря сокращениям поставок ОПЕК и «блэкауту» в Венесуэле, 26 марта передает агентство Reuters.
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В России в 2018 году предотвратили 20 терактов

"В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов", - сообщил он.
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Советский, российский и грузинский актёр театра и кино.
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Фильм, 1984 (0+)
Музыкальная комедия по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро» . В 1780 году Джузеппе Калиостро прибыл в Россию для представления высшей знати. Умыкнув под предлогом лечения отца юную Марью Ивановну, граф пытается влюбить в себя девицу, но безуспешно. В провинциальном поместье, где волею случая оказались путешественники, живет юноша, влюбленный в мраморную статую. С помощью Калиостро он надеется оживить мрамор, но встреча с живой Машей все меняет...
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