Кино
Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»Ведомости вчера в 20:02
В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова. Из-за сильного акцента роль графа в фильме озвучил Армен Джигарханян.
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