Кино

Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»Ведомости вчера в 20:02

В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова. Из-за сильного акцента роль графа в фильме озвучил Армен Джигарханян.
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СМИ: умер исполнитель роли графа Калиостро Нодар Мгалоблишвили

ТАССвчера в 19:04

Умер исполнитель главной роли в фильме «Формула любви»

РИА Новостивчера в 17:25

Умер граф Калиостро из «Формулы любви»

Lenta.ruвчера в 18:39

В Грузии умер актёр Нодар Мгалоблишвили

RT на русскомвчера в 18:16

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Коммерсантъвчера в 17:59

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РБКвчера в 19:03

СМИ сообщили о смерти актера Нодара Мгалоблишвили

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Нодар Мгалоблишвили
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Советский, российский и грузинский актёр театра и кино.
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Фильм, 1984 (0+)
Музыкальная комедия по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро» . В 1780 году Джузеппе Калиостро прибыл в Россию для представления высшей знати. Умыкнув под предлогом лечения отца юную Марью Ивановну, граф пытается влюбить в себя девицу, но безуспешно. В провинциальном поместье, где волею случая оказались путешественники, живет юноша, влюбленный в мраморную статую. С помощью Калиостро он надеется оживить мрамор, но встреча с живой Машей все меняет...
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