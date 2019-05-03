Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актерРБК вчера в 19:03
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах». Информацию о его смерти в официальном аккаунте актера в Twitter распространили его родственники.
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Игры
Ubisoft нашла способ пресечь незаконную перепродажу ключей
Возможно, и другие компании последуют этому примеру Многие покупают игры не только в сервисах вроде Steam, Epic Games Store, Origin или Uplay, но и ключи в сторонних магазинах, что иногда позволяет сэкономить.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.
Обновлено вчера в 21:02
Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Ксения Собчак трогательно поздравила маму с днем рождения
Маме журналистки Ксении Собчак Людмиле Нарусовой 2 мая исполнилось 67 лет.
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Кира Найтли ждет второго ребенка
Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Издатели отказались от мемуаров обвиненного в педофилии Вуди Аллена
По данным издания, агент Аллена предлагал издателям рукопись мемуаров в прошлом году, однако все они отказались работать с текстом режиссера.
Обновлено вчера в 21:45
Религия
«Самая тяжелая работа». Сколько стоит написать икону
Чем сегодня живут иконописцы и почему так дороги мерные иконы — в материале РИА Новости.
Обновлено в 01:00
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Футбол
«Манчестер Сити» согласовал новый контракт с Зинченко
Обновлено вчера в 16:20
Здоровье
Комитет по здравоохранению поможет в реабилитации псковского краеведа Тамары Шулаковой
По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова региональный комитет по здравоохранению ищет варианты оказания медицинской помощи известному псковскому краеведу, историку Тамаре Васильевне Шулаковой.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Зеленский официально стал избранным президентом Украины
«По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Как догулять майские: болеем за «Урал», идём на выставку кошек и открываем мотосезон
Возрастное ограничение: 0+ Выставка / «Золотая кошка Екатеринбурга» Если вы любите животных, не пропустите отборочный тур на выставку «Золотая Кошка России», который пройдёт в КОСК «Россия».
Обновлено в 01:00
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России РБК позже уточнили, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
На Украине заявили о деградации экономики страны
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал об ужасающем состоянии экономики его страны и заявил, что в ближайшем будущем у нее нет перспектив развития.
Обновлено вчера в 23:30
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено вчера в 07:38
Технологии
Microsoft анонсировала новые технологии для ИИ и «интернета вещей»
Корпорация Microsoft анонсировала выпуск ряда технологических решений для корпоративных клиентов и программистов искусственного интеллекта и «интернета вещей» (IoT, Internet of Things).
Обновлено вчера в 21:10
Хоккей
Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
"Коламбус Блю Джекетс" потерпел поражение от "Бостон Брюинз" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Китай заявил, что Су-57 превратит американские самолёты в мусор
В китайских СМИ сообщается, что российский истребитель пятого поколения Су-57 способен «превратить в мусор» военную технику Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 13:52
Общество
Силач из Приморья сдвинул теплоход весом более 11 тыс. т
Пауэрлифтер Иван Савкин из Приморья установил новый мировой рекорд, сдвинув теплоход-контейнеровоз весом более 11 тыс. т, пишет «Комсомольская правда – Владивосток».
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса Такое заявление сделал советник нового украинского президента Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 10:41
Кино
Финал «Мстителей» соберет $2 млрд к концу второй недели проката
Обновлено вчера в 21:57
Культура
Успенская объяснила неучастие Алсу в Евровидении «местью»
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
В Алеппо открылся завод по сборке холодильников
Завод по сборке домашних холодильников открылся в сирийском городе Алеппо, предприятие производит 20 холодильников в день.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико
Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Дети погибли от торнадо в Китае
На севере Китая двое детей погибли после того, как торнадо перевернул батут.
Обновлено в 01:40
Политика
Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ
Власти ссылаются на Конституцию, запрещающую второе гражданство Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.
Обновлено 01 мая в 22:59
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила поклонников ультракороткой стрижкой
Обновлено вчера в 10:02