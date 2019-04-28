Политика
Умер создатель самолета Ил-76 Генрих НовожиловВедомости 18:52
В возрасте 93-х лет умер почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По информации источника, инженер скончался в воскресенье, около 17 часов в больнице.
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Происшествия
Одним из погибших при крушении Як-18 стал Владимир Левшин
Обновлено вчера в 05:05
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Политика
Яровая отметила желание Зеленского руководить из соцсети
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отметила желание избранного президента Украины Владимира Зеленского руководить страной из социальной сети.
Обновлено в 18:17
Авто
Toyota открыла свой аналог знаменитого Нюрбургринга
Многие производители тестируют свои новинки на треках Нюрбургринга в Германии. Однако, похоже, что Toyota откажется от этой возможности.
Обновлено в 13:10
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 11:31
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
«Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, соответственно», — приводит «Интерфакс» слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца.
Обновлено вчера в 14:40
Экономика
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Культура
Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»
Пригожин подчеркнул, что людям следует прекратить травлю в отношении дочери Алсу.
Обновлено в 20:41
Происшествия
Пропавшую в США 400-летнюю Библию нашли в Нидерландах
Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило местонахождение украденной из библиотеки Карнеги в Питтсбурге, штат Пенсильвания, 400-летней Библии в голландском городе Лейден.
Обновлено в 10:48
Экономика
Индийских бизнесменов затянуло в «Систему»
В 2020 году АФК «Система» намерена запустить в Индии второй фонд SAF, сообщил Андрей Теребенин.
Обновлено в 17:50
Общество
Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время для повышения КПД населения.
Обновлено в 20:08
Футбол
Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Два эсминца ВМС США пересекли Тайваньский пролив
Два корабля ВМС США прошли в воскресенье через Тайваньский пролив, который разделяет материковую часть Китая и остров Тайвань.
Обновлено в 21:09
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
Обновлено в 20:50
Недвижимость
Съемные квартиры выросли в цене
Стоимость аренды в Перми за месяц, напротив, снизилась на 6%, до 15,3 тыс. руб. Однокомнатные квартиры в Челябинске подешевели на 5%, до 11,1 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 03:16
Политика
СНБО решила ликвидировать «Укроборонпром»
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вместо концерна "Укроборонпром" будет создан новый государственный орган.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Обновлено вчера в 21:58
Политика
The National Interest (США): Америка должна поддержать Украину в ее противостоянии России (The National Interest)
Хотя те санкции, которые администрация ввела против российских чиновников, ответственных за эти действия, оказывают определенное влияние, самым тяжелым ударом для России станет формирование свободной, независимой и демократической Украины.
Обновлено в 17:15
Общество
Победа дочери Алсу на шоу «Голос» обошлась ее фанатам в 7 млн рублей
В общей же сложности зрители, принимавшие участие в голосовании, потратили 16 млн 394 тыс. рублей (из них смс-голосование обошлось в 14 млн 559 тыс. рублей, а звонки – в 1 млн 835 тыс. рублей).
Обновлено в 09:53
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес
Месяц назад похоронивший отца Прохор Шаляпин отметил Пасху в компании Виталины Цымбалюк-Романовской и ее мамы
О романе 40-летней Виталины Цымбалюк-Романовской и 35-летнего Прохора Шаляпина заговорили около года назад, когда парочка стала проводить много времени вместе, выходить в свет, а также публиковать совместные фото в Instagram.
Обновлено в 19:12
Армия и оружие
Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны
Российские истребители дважды за прошедшую неделю поднимались в воздух на перехват у границ России.
Обновлено в 19:58
Технологии
Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim
Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено в 17:02