Политика
Умер создатель самолета Ил-76 Генрих НовожиловВедомости вчера в 18:52
В возрасте 93-х лет умер почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По информации источника, инженер скончался в воскресенье, около 17 часов в больнице.
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Общество
За лесной пожар губернатор Колымы объявил чиновникам выговор
Про лишение чиновников премий на заседании губернатор не сказал ни слова, хотя очень любит применять подобную практику подстегивания подчиненных к исполнению своих обязанностей.
Обновлено вчера в 19:30
Музыка
Дочь Алсу Микелла Абрамова победила в шоу «Голос. Дети»
Победу Микеллы Абрамовой, подопечной наставницы Светланы Лободы, телезрители сочли купленной.
Обновлено 27 апреля в 03:08
Общество
В Красноярске снег сменится потеплением и дождем
Снег, который выпал ночью, сменится дождем - в понедельник синоптики обещают дневную температуру до +8 градусов.
Обновлено вчера в 22:11
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.
Обновлено вчера в 19:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на юбилее угощала гостей медвежатиной и оливье с крабом
Певица угощала своих гостей дорогими блюдами, среди которых можно было увидеть оленью вырезку с запеченными овощами, медвежатину с картофельным пюре и лесной клюквой и салат оливье с камчатским крабом.
Обновлено вчера в 19:07
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Песков поделился впечатлениями от Ким Чен Ына
По словам пресс-секретаря Кремля, северокорейский лидер отлично осведомлен в деталях и производит впечатление опытного, образованно, а также очень сбалансированного лидера.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено вчера в 01:58
Общество
Минобороны составило карту салютов 9 мая по всей России
Обновлено вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»
В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Общество
Аномальные метели продолжают свирепствовать на Урале
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о трагедии в семье
Телеведущая Лариса Гузеева рассказала подписчикам, как переживает недавнюю смерть матери.
Обновлено вчера в 22:53
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Обновлено вчера в 13:58
Авто
Renault объявила дату презентации своего нового кросс-купе Arkana
Французская компания Renault назначила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana на 22 мая.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Вучич пообещал бороться за Сербию на саммите в Берлине
Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении бороться за свою страну на саммите стран Западных Балкан в Берлине.
Обновлено вчера в 19:57
Общество
Разделы сайта Росстата не обновлялись несколько лет
Счётная палата РФ проверила сайт Росстата и выяснила, что его разделы и рубрики не обновлялись уже несколько лет, в то время как на его системное сопровождение ежегодно тратилось 2,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
Tele2 строит эффективную розницу на Дальнем Востоке
Оператор мобильной связи Tele2 увеличивает количество точек продаж на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 22:35
Космос
Атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году
Обновлено вчера в 14:14
Общество
В Москве в понедельник воздух прогреется до 10 градусов
Воздух прогреется до 8-10 градусов выше нуля, по области - до 6-11 градусов.
Обновлено вчера в 23:02
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие
Поиск подлодки противника самолетами Ил-38Н на Камчатке попал на видео
Поиск подводной лодки условного противника противолодочными самолетами Ил-38Н на Камчатке попал на видео.
Обновлено вчера в 13:01
Общество
На Омск надвигается резкое похолодание и метель
Омичам стоит приготовиться к резкому похолоданию, которое придет в наш регион уже сегодня ночью.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
Продажа недостроенных отелей во Владивостоке была единственным выходом из ситуации с затянувшейся стройкой - Трутнев
Вместе с гостиничным комплексом покупателю переходит право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м. Начальная цена лота равнялась 4,9 млрд рублей, минимальная цена - 2,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Орешкин назвал задачу введения показателей эффективности губернаторов
Показатели в системе оценки работы высших должностных лиц российских субъектов, указ о которой ранее подписал президент России Владимир Путин, не должны восприниматься регионами как что-то "извне", их задача - объединить федеральный центр и субъекты РФ в достижении общих целей, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Социалисты победили на выборах в Испании
Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в Испании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес
МакSим потеряла память после аварии
После аварии МакSим проходит курс реабилитации. Она отменила ближайшие концерты и надеется, что скоро придет в норму.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
На Красноярском алюминиевом заводе загорелся трансформатор
На Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ, АО «Русал Красноярск») произошло возгорание.
Обновлено вчера в 23:41