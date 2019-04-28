Политика

Умер создатель самолета Ил-76 Генрих НовожиловВедомости вчера в 18:52

В возрасте 93-х лет умер почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По информации источника, инженер скончался в воскресенье, около 17 часов в больнице.
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Генрих Васильевич Новожилов
Инженер
Советский и российский авиаконструктор, доктор технических наук, профессор, академик АН СССР. Создатель проектов тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76, пассажирского широкофюзеляжного самолёта Ил-96, двухмоторного турбовинтового самолёта Ил-114.
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