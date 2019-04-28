Политика
Умер советский и российский авиаконструктор Генрих НовожиловТАСС 15:20
Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.
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