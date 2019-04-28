Политика

Умер советский и российский авиаконструктор Генрих НовожиловТАСС 15:20

Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.
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Генрих Васильевич Новожилов
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Советский и российский авиаконструктор, доктор технических наук, профессор, академик АН СССР. Создатель проектов тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76, пассажирского широкофюзеляжного самолёта Ил-96, двухмоторного турбовинтового самолёта Ил-114.
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