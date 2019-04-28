Политика
Умер советский и российский авиаконструктор Генрих НовожиловКоммерсантъ 14:46
Умер советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор «Ильюшина» (1970–2005) Генрих Новожилов. Об этом сообщил в Facebook бывший глава ПАО «Ил» Алексей Рогозин.
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Общество
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Материалы проверки направлены в МЭР, СФ, и ГД.
Обновлено в 18:06
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено в 09:00
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
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Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Пугачева вручила Ержану Максиму, Нино Чеснер, Роберту Багратяну и Анастасии Ивановой по "Золотой звезде".
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Авто
Hyundai Creta второй генерации оценили в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сreta нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
Крымский проезд в Москве перекрыли из-за подтопления
Обновлено в 16:57
Происшествия
Аэропорт Гатвик вновь не принимает рейсы из-за дрона
Обновлено в 16:38
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Обновлено в 13:58
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.
Обновлено в 17:50
Энергетика
«Северный поток — 2» сэкономит европейцам €8 млрд в год
Доступ европейских граждан к «Северному потоку — 2» позволит им сэкономить порядка €8 млрд в год за счет снижения цены газа на 13%.
Обновлено в 19:19
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
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Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Происшествия
При сходе лавины в Швейцарии погибли четыре немецких лыжника
В результате схода лавины в районе высокогорного альпийского перевала Грюнхорнлюкке на юге Швейцарии погибли четыре немецких лыжника, сообщается на сайте полиции кантона Вале.
Обновлено в 07:48
Культура
Пригожин объяснил скандальную победу дочери Алсу на детском «Голосе»
Скандал разгорелся после того, как в финале программы подопечная певицы Светланы Лободы Микелла набрала почти вдвое больше голосов телезрителей, чем ее ближайший конкурент.
Обновлено в 12:16
Общество
Пять ситуаций, в которых нельзя расплачиваться пластиковой картой
В последнее время пластиковыми картами расплачиваются все больше людей.
Обновлено в 16:22
Политика
Песков рассказал о впечатлениях от Ким Чен Ына
Саммит Россия — КНДР В четверг, 25 апреля, Владимир Путин и Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую полноформатную встречу.
Обновлено в 07:29
Хоккей
Никита Кучеров номинирован на «Харт Трофи»
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров номинирован на «Харт Трофи» — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.
Обновлено в 16:10
Происшествия
В Греции телеоператора убило пиротехникой
В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 16:44
Гаджеты
Motorola на официальных изображениях показал гибкий Moto RAZR 2019
Вместе с изображением смартфона была опубликована и коробка, которая отличается от существующих классических упаковок.
Обновлено в 11:00
Политика
Пушков оценил заявление Зеленского по поводу «миссии» Украины
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского по поводу «миссии» его страны на постсоветском пространстве.
Обновлено в 17:24
Единоборства
Исмаилов рассказал о конфликте с Минеевым в Турции
Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о конфликте, который произошел у него с бойцом Владимиром Минеевым в отеле в Турции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Армия и оружие
Какую технику покажут на параде Победы, рассказали в Минобороны
В Минобороны России заявили, что в ходе праздничного парада на Красной площади в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, парадную колонну откроет легендарный танк Т-34-85.
Обновлено в 18:44
Здоровье
В Башкирии кардиохирурги прооперировали 9-дневного ребенка
Обновлено в 06:55
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено в 12:57
Общество
Жителей Москвы предупредили об агрессивных змеях в парках
Обновлено в 18:23
Армия и оружие
Глава МИДа правительства нацсогласия Ливии приедет в Москву
Глава МИДа Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Сияла приедет в Москву для обсуждения текущей ситуации в североафриканской стране.
Обновлено в 17:14
Общество
Дождь на Пасху - приметы
Знание примет о дожде на Пасху может помочь и современному человеку, ведь эти поверья нередко оказываются довольно правдивыми, передает womanadvice.ru.
Обновлено в 13:25