Кино
Умер советский и российский актер Андрей ХаритоновРИА Новости 17:52
Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
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Общество
Умерла американская писательница Джудит Кранц
Обновлено в 20:59
Экономика
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НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
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Общество
ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
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Общество
Сильные дожди ожидаются в Чите на этой неделе
Гидрометцентр предупредил читинцев о сильных дождях, которые могут пройти в городе на наступившей неделе.
Обновлено в 21:55
Политика
В Чечне объяснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»
Министр Чечни по нацполитике и внешним связям Джамбулат Умаров заявил, что в недавнем высказывании главы региона Рамзана Кадырова о ситуации в Грузии не было никакой агрессии.
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Эвелина Бледанс истосковалась по сексу
Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
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Общество
Жителей Башкирии ждет дополнительный выходной день в честь праздника
Всего в текущем году жители Башкирии отдохнут 121 день.
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Эксперты назвали пятерку лучших подержанных автомобилей для покупателей, которые не могут позволить себе покупку дороже 200 тысяч рублей.
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Происшествия
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В Мексике задержали консула Никарагуа при попытке провезти трех нелегальных кубинских мигрантов, сообщили в Национальном институте миграции, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:12
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что комплексовала из-за своей внешности
Певица Лолита Милявская призналась, что комплексовала из-за лишнего веса и считала себя непривлекательной.
Обновлено в 09:12
Политика
В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
Обсуждение нового контракта на транзит газа Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года.
Обновлено в 20:13
Общество
СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 21:51
Шоу-бизнес
Дочь Меладзе ушла от мужа-иностранца
Как стало известно СМИ, 28-летняя Инга ушла от своего мужа - марокканского журналиста Нури Вергезе.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери
В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»
Британский гонщик Льюис Хэмилтон, пилот Mercedes, одержал победу на Гран-при Франции, восьмом этапе чемпионата «Формула–1».
Обновлено в 11:08
Культура
Бари Алибасов выпал из инвалидного кресла на шоу Андрея Малахова
Обновлено вчера в 12:29
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено в 17:28
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Японском море рыбаков из КНДР спасли с полузатопленной шхуны
Иностранный теплоход спас шесть северокорейских рыбаков, которые с 15 июня находились на полузатопленной шхуне в Японском море, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков.
Обновлено в 20:53
Общество
Названы самые свободные от наркотиков регионы России
Самыми свободными от наркотиков регионами оказались Нененцкий автономный округ(НАО), Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 17:31
Политика
Президент Грузии считает российских туристов благом
Глава Грузии Саломе Зарубишвили считает, что туристы из России должны посещать страну без проблем.
Обновлено в 06:40
Политика
Многие страны выступили за возвращение России в ПАСЕ
Многие страны Совета Европы выступили за то, чтобы принять проект резолюции, который откроет возможность участия России в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Верховный суд отклонил жалобы крымского чекиста на свое руководство
В дальнейшем руководство УФСБ по Крыму и Севастополю установило, что показатели служебной деятельности майора Логутева были низкими (за полгода работы он подготовил 102 документа, и только восемь из них представляли оперативную значимость), а также наложило на него дисциплинарные взыскания, которые и стали причиной досрочного расторжения с ним контракта.
Обновлено в 18:42
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети
Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено в 01:51
Общество
Роспотребнадзор посоветовал, как правильно выбрать алкоголь
На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации по выбору безопасного и качественного алкоголя.
Обновлено в 08:24