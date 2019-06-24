Кино
Умер советский и российский актер Андрей ХаритоновРИА Новости вчера в 17:52
Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Читать в источнике
Оценить166
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Ванкувере из-за проблем с двигателем
Пассажирский самолёт, принадлежащий компании Air Canada, совершил экстренную посадку в аэропорту Ванкувера из-за проблем с двигателем.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Умер избитый полицейскими член партии экс‐министра обороны Украины
Александр Комарницкий, член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» были избит полицейскими в Виннице.
Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие
Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета
Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:28
Футбол
Дмитрий Аленичев: «В новом сезоне „Спартак“ не станет чемпионом»
Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым, который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери
В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено вчера в 07:55
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Подписчики спутали Кристину Асмус с ее младшей сестрой
Оказалось, что на нее очень сильно похожа младшая сестра Карина.
Обновлено вчера в 12:55
Спорт
Российские волейболисты проиграли сборной Бразилии в матче Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Бразилии в матче предварительного этапа Лиги наций.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии
Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено вчера в 20:12
Общество
Пассажиры рассказали, зачем они знакомятся со стюардессами
Большинство российских путешественников, мечтающих поближе познакомиться со стюардессами и проводниками, хотят узнать секреты их профессий, сообщает Ozon.travel.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Пять человек погибли в результате схода поезда с рельсов в Бангладеш
Не менее пяти человек погибли и около 100 пострадали в результате того, что пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту в области Маулвибазар в восточной части Бангладеш.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Рейс в Турцию из Новосибирска задержан из-за неисправности самолета
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено 22 июня в 00:25
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в понедельник у побережья провинции Папуа, расположенной на западе острова Новая Гвинея.
Обновлено вчера в 21:46
Транспорт
В Тюмени из-за тумана задерживается вылет самолетов
Все рейсы - внутренние Утром 24 июня в тюменском аэропорту "Рощино" из-за тумана задерживается вылет четырех самолетов.
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Зависимые территории: составлен антинаркотический рейтинг регионов
Опасные места Специалисты "Трезвой России" подготовили новый антинаркотический рейтинг регионов на основе данных за 2018 год.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Приморье ОПГ под видом борцов против наркотиков похищала людей
Во Владивостоке перед судом предстанут шесть местных жителей, которые в течение года похищали приморцев, предъявили им обвинения в распространении наркотиков и требовали деньги с потерпевших деньги под угрозой возбудить уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Российские ученые разработали собственную вакцину от полиомиелита
"В нашей стране есть большой исторический опыт создания подобных вакцин – есть вакцина против дифтерии, коклюша и столбняка, данный препарат используется уже очень давно и дает прекрасные результаты", - заключила Попова.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
В Камеруне 22 человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком
Обновлено вчера в 20:50
Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Общество
Власти Петербурга оценили число посетителей праздника «Алые паруса»
Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге посетили более 1,4 млн зрителей, сообщил ТАСС врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено вчера в 22:16
Космос
Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов NASA
Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на российских пилотируемых кораблях «Союз» для астронавтов NASA возросла.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
Центральная избирательная комиссия Украины отказала кандидатам от партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" ("Движение новых сил") в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при их выдвижении и направила материалу в полицию, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено вчера в 19:47
Общество
Во Владивостоке предложили объявить бойкот грузинским ресторанам
В соцсетях Владивостока в ответ на серию антироссийских акций в Грузии предложили бойкотировать многочисленные и весьма популярные рестораны грузинской кухни, появившиеся в столице Приморья в последние годы.
Обновлено вчера в 07:05
Общество
THR: в США умерла писательница Джудит Кранц
Обновлено вчера в 19:51
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено вчера в 08:04
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»
Обновлено вчера в 10:52