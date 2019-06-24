Кино
Умер советский и российский актер Андрей ХаритоновКоммерсантъ 19:32
Умер исполнитель главной роли в фильме «Овод» Андрей Харитонов. Об этом в Facebook сообщил режиссер Виталий Манский. 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
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Здоровье
Мать заметила необычный наклон головы дочери и спасла ее от рака
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Политика
Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании
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Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
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Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
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Происшествия
Уснувшую пассажирку оставили одну в закрытом авиалайнере
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Автоспорт
Даниил Квят: пытались взять максимум от гонки во Франции
Российский гонщик итальянской команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал результат гонки Гран-при Франции, по итогам которой он занял 14-е место, прорвавшись с последнего ряда стартового поля.
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Гаджеты
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Над новой технологией работает компания Nokia и специалисты из Тринити-колледжа в Дублине, причем они уже запатентовали свою разработку.
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Культура
Бари Алибасов выпал из инвалидного кресла на шоу Андрея Малахова
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Политика
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Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.
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Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали в Сети
Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
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Политика
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Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Общество
Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами
Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
Обновлено в 18:02
Происшествия
Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца
Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено в 20:13
Происшествия
Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Общество
ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 20:12
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию с советником президента РФ Сергеем Глазьевым и комментарием «придрейфовал» в ответ на слова российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 09:31
Футбол
Канчельскис уволен с поста главного тренера «Навбахора»
Российский специалист Андрей Канчельскис покинул пост главного тренера «Навбахора», сообщает официальный сайт узбекистанского клуба.
Обновлено в 15:15
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола
Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Футбол
Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Политика
Кандидат от партии Эрдогана проиграл выборы мэра Стамбула
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Политика
Минтранс запретит с 8 июля полеты грузинских авиакомпаний в Россию
Накануне президент Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено вчера в 10:56
Наука
Заселение Австралии 65 тысяч лет назад могло быть планомерной морской колонизацией
На протяжении многих лет ученые считали, что это произошло случайно — например, в ходе шторма, который унес суда с людьми на борту далеко от берегов Индонезии.
Обновлено 21 июня в 14:38
Экономика
Развал СССР спас атмосферу Земли, рассказали ученые
Ученые из 5 стран заявили о пользе для атмосферы Земли от развала СССР.
Обновлено в 18:24
Экономика
Россияне стали чаще жаловаться на микрокредитные компании
Число претензий граждан к микрофинансовым и микрокредитным компаниям за пять месяцев этого года увеличилось в 1,7 раза (912 исков против 523 в 2018-м).
Обновлено в 14:30