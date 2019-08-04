Космос
Умер советский астрофизик Николай КардашевРБК 06:09
В Москве умер академик, директор Астрокосмического центра Физического института Академии наук (АКЦ ФИАН) имени Лебедева Николай Кардашев.
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