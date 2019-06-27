Музыка

Скончался основатель группы «Високосный год» Илья КалинниковВести.Ru 19:47

Директор группы "Високосный год" сообщил, что в минувший вторник, 25 июня, в Москве на 47-м году жизни скончался основатель и солист коллектива Илья Калинников. Причиной смерти стала остановка сердца.
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Умер музыкант Илья Калинников

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Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников

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