Музыка
Скончался основатель группы «Високосный год» Илья КалинниковВести.Ru 19:47
Директор группы "Високосный год" сообщил, что в минувший вторник, 25 июня, в Москве на 47-м году жизни скончался основатель и солист коллектива Илья Калинников. Причиной смерти стала остановка сердца.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:44, Вашингтон
Армия и оружие
Россия предложила Китаю купить новую партию Су-35
Обновлено в 22:58
Происшествия
В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24
Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
Обновлено в 23:40
Театры
Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго
Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Обновлено в 08:37
Экономика
Россияне стали реже покупать витамины
Россияне стали реже покупать в витамины, в частности, из-за роста цен на БАДы, что может негативно сказаться на здоровье граждан, большинство из которых испытывают дефицит необходимых для организма элементов.
Обновлено в 15:00
Здоровье
Врач рассказала, как распознается на начальной стадии рак яичников
Согласно статистике специалистов из США, ежегодно среди американок диагностируется более 20 тысяч случаев развития рака яичников.
Обновлено в 04:42
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено в 14:34
Политика
Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»
Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
Обновлено в 07:32
Экономика
Власти Кубани рассказали об увеличении доходов бюджета региона
"Благодаря внесению изменений в главный финансовый документ региона доходная часть краевого бюджета на три года вырастет на 18 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Поклонники Александра Серова заподозрили певца в ношении памперсов
Поклонники обратили внимание на странную выпуклость под брюками исполнителя. Они решили, что певец теперь носит памперсы из-за недержания.
Обновлено в 23:16
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Происшествия
В Крыму два десантника утонули после прыжка с парашютом
В Крыму погибли два десантника, которые после прыжка с парашютом приземлились на воду.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем
В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем.
Обновлено в 20:59
Кино
Сценарист сериала «Чернобыль» пожелал удачи авторам российской версии
Сценарист и исполнительный продюсер американо-британского сериала "Чернобыль" Крейг Мазин пожелал удачи авторам российской версии истории.
Обновлено в 20:46
Общество
Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах
Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Михаил Пореченков утопил квадроцикл
Михаил Пореченков утопил в реке квадроцикл во время "покатушек".
Обновлено в 11:40
Общество
В Северной Корее пропал студент из Австралии
На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено в 22:10
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя
Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.
Обновлено в 12:34
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Эмбер Херд стала похожа на бродягу
В девушке со странными грязными спутанными персиковыми волосами, бледными лицом, без макияжа, мало, кто распознал знаменитую скандалистку Херд, кроме папарацци.
Обновлено в 22:02
Авто
Заброшенный автобус ЛиАЗ-677 нашли в Подмосковье
В люберецком районе Подмосковья, примерно в 10 минутах езды от метро нашли заброшенный автобус ЛиАЗ-677 1984 года выпуска.
Обновлено в 23:20
Политика
Соловьев назвал покойного Доренко предателем
Обновлено вчера в 04:20
Экономика
Фонд Калви заявил о новом аргументе в споре за банк «Восточный»
Фонд Baring Vostok заявил о новом аргументе в споре с компанией «Финвижн» Артема Аветисяна, которая получила контроль над банком «Восточный» после победы в российском суде.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Неизвестные атаковали военную базу в Колумбии
В колумбийском департаменте Араука в результате двух атак на военную базу с применением взрывчатых веществ ранения получили не менее пяти военнослужащих.
Обновлено в 20:51
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»
Ранее отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы, после чего зашёл в Гавану во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
Обновлено в 21:23
Кино
Умер актер из сериала «Сверхъестественное»
Свою карьеру актер индейского происхождения начал в 1979 году, исполняя в основном роли представителей коренного американского населения, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 22:22
Общество
В Иркутской области подтоплены шесть населенных пунктов
В результате паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов — город Нижнеудинск, поселок Шумский и село Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района.
Обновлено в 22:44