Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья КалинниковREGNUM вчера в 19:11

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан. По его словам, музыкант умер в одной из московских больниц. Причиной его смерти стала остановка сердца.
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Лидер рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался на 47-м году жизни

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Умер лидер рок-группы «Високосный год»

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