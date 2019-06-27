Умер солист группы «Високосный год» Илья КалинниковREGNUM 19:11

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан. По его словам, музыкант умер в одной из московских больниц. Причиной его смерти стала остановка сердца.

Космос Сжатые льдом водоносные горизонты могут создать землетрясения По мере охлаждения Марса граница между замерзшей землей и жидкой водой в водоносных горизонтах движется вниз.

Футбол Спортивный директор «Удинезе»: Бекао присоединится к клубу в июле Спортивный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино рассказал, что бразильский защитник ЦСКА Родриго Бекао присоседится к команде в июле.

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Происшествия Крупный пожар на рынке произошёл в Саратовской области В городе Энгельс Саратовской области произошел крупный пожар на рынке, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Происшествия Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.

ЖКХ Плату за вывоз мусора с человека планируют ввести в Иркутске Администрация Иркутска обратится в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья с предложением изменить способ начисления платы за вывоз ТКО.

Политика Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.

Политика Путин назначил врио главы Ингушетии Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Политика Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Энергетика Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.

Политика В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Кино Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс сыграет в комедийном сериале Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", сыграет в комедийном сериале от студии Sky с рабочим названием "Две недели жизни", сообщает THR.

Транспорт Водителей смогут лишать прав за грязные номера Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.

Кино Умер американский актер Билли Драго В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.

Общество Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями» Родители учеников красноярской школы № 143 решили поздравить их с выпуском и приготовили необычный торт – бисквит с кремом, в который кондитеры воткнули овальные пластинки с фотографиями каждого из ребят, пишет РИА Новости.

Технологии Apple купила стартап по разработке беспилотных автомобилей Компания Apple подтвердила покупку стартапа по разработке беспилотных автомобилей Drive.ai. Стоимость сделки не разглашается.

Политика Названы дата и время встречи Путина и Трампа Встреча состоится на саммите G20 в 14.00 по местному времени и в 8.00 по московскому.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Авто Новый Suzuki Jimny заметили в России Рублевые цены на новый Suzuki Jimny станут известны ближе к старту продаж.

Политика Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.

Кино Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.