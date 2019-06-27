Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья КалинниковREGNUM вчера в 19:11

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан. По его словам, музыкант умер в одной из московских больниц. Причиной его смерти стала остановка сердца.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Названа причина смерти лидера группы «Високосный год» Ильи Калинникова

РЕН ТВ03:33

Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников

ТАССвчера в 18:44

Умер лидер рок-группы «Високосный год»

РБКвчера в 20:00

Лидер группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в Москве

Московский Комсомолецвчера в 18:57

Умер автор хита из «Дальнобойщиков» Илья Калинников

Газета.Ru02:37

Умер автор песен «Тихий огонек» и «Метро» Илья Калинников

РИА Новостивчера в 18:37

Умер Илья Калинников

Коммерсантъвчера в 17:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму

Обновлено в 03:36
Кино

Роберт Дауни-младший хочет, чтобы «Мстители» превзошли «Аватар»

Американский актер Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека в киновселенной Marvel, призвал фанатов посмотреть обновленную версию фильма "Мстители 4: Финал", чтобы он по кассовым сборам обогнал фильм Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено в 04:58
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове

Обновлено в 05:22
Экономика

Новак: новая стратегия «Россетей» будет утверждена до конца 2019 года

Новая стратегия "Россетей" до 2035 года будет утверждена до конца текущего года - Новак.
Обновлено в 05:08
Транспорт

Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто

Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Технологии

В России запустят сервис оценки качества и стиля вождения

Обновлено в 04:01
Футбол

«ПСЖ» хочет обменять Ареола на Доннарумму, «Милан» требует € 50 млн

Парижский клуб планирует включить в сделку голкипера Альфонса Ареола, чтобы совершить обмен на итальянского стража ворот, в то время как «Милан» хочет получить от возможного трансфера не менее € 50 млн.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Происшествия

Житель Сахалина устроил стрельбу в храме

Неоднократно судимый житель Сахалина устроил стрельбу в храме портового города Невельска, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 04:53
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт

Обновлено в 01:00
Происшествия

Четыре человека погибли при столкновении двух машин под Брянском

Два водителя и два пассажира погибли утром в четверг в аварии с участием двух легковых автомобилей на трассе Орел - Смоленск в Брянской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 03:32
Технологии

В России разрешили использовать первый в мире плавучий блок АЭС

Ростехнадзор разрешил эксплуатировать уникальный атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов».
Обновлено в 04:46
Происшествия

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, погибли два члена экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Бурятии.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Президент Бразилии чуть не привез 40 кг кокаина на G20

Обновлено в 04:26
Общество

Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей

Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Водителя автобуса осудили за ДТП с семью погибшими в Калужской области

Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Названы сроки передачи атомной подлодки «Князь Владимир» ВМФ России

Как сообщало ИА REGNUM, атомная субмарина «Князь Владимир» стала четвертой подлодкой в проекте 955 «Борей» и первым модернизированным крейсером серии «Борей-А».
Обновлено в 04:34
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие

В США заявили о наблюдении за фрегатом «Адмирал Горшков» на Кубе

Обновлено в 01:46
Политика

Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти

В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 05:22
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Экономика

Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни

Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:45
Путешествия

Ростуризм назвал минимальную стоимость отдыха в Крыму

В понедельник сервис Aviasales опубликовал исследование о заграничных направлениях, где отдых на двоих путешественников, включающий перелет и проживание, обойдется дешевле, чем 50 тысяч рублей.
Обновлено в 03:29
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Слуцкого не избрали вице-президентом ПАСЕ после двух туров голосования

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не набрал необходимого количества голосов во втором туре выборов на пост вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает в среду ТАСС.
Обновлено вчера в 15:21
Общество

Росконтроль провел исследование паштетов из куриной печени

Обновлено в 02:17
Гаджеты

Honor запустил в России официальный интернет-магазин

Бренд Honor запустил в России официальный интернет-магазин на домене honor.ru.
Обновлено в 04:53
Футбол

Индонезия и Австралия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2034

Индонезийская федерация футбола приняла решение сотрудничать с Австралией после того, как свое участие в борьбе за право провести ЧМ-2034 исключил Таиланд.
Обновлено в 03:39
Культура

Теодор Курентзис рассказал, почему ушел из Пермского театра

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис в прощальном письме, опубликованном на сайте театра, признался, что покидает пост из-за "полнейшего непонимания" со стороны администрации края.
Обновлено в 03:56
ещё по теме
Високосный год
Российская рок-группа
Рок-группа из подмосковного Фрязина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное