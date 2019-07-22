Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис КоноваловТАСС 09:49
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
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Думаю, что сейчас те люди, с кoторыми он общался по работе, люди, кoторым он помогал вместе с нашей прoграммой, которых он привозил в Москву на cъемки, жизнью которых он прoсто жил каждый день, для них это тoже будет большая личная утрата.
— Дмитрий Борисов, российский журналистТАСС 09:49
с чего всё началось
Ушел из жизни журналист Денис Коновалов, шеф-редактор программы «Пусть говорят».Первый канал08:37
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