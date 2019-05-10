Общество
Скончался самый пожилой мужчина РоссииИзвестия вчера в 17:07
Самый пожилой мужчина России — 123-летний житель Ингушетии Аппаз Илиев, скончался в пятницу, 10 мая, в Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ). Как сообщила ТАСС заместитель главного врача больницы Тамара Касиева, он скончался в реанимации. Тело мужчины уже передали родственникам.
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123-летний житель Ингушетии госпитализирован в критическом состоянии
Московский Комсомолецвчера в 13:46
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