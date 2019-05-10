Общество

Умер самый пожилой житель РоссииРИА Новости вчера в 15:54

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
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Самый пожилой мужчина России скончался в Ингушетии

РЕН ТВвчера в 15:46

Умер самый пожилой житель России

Газета.Ruвчера в 16:17

Умер самый пожилой житель России

РИА Новостивчера в 15:54

В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России

RT на русскомвчера в 15:43

Самый пожилой житель России скончался в возрасте 123 лет

Московский Комсомолец00:57

В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России

ТАССвчера в 15:40

Самый пожилой житель России попал в больницу в критическом состоянии

Эхо Москвывчера в 13:32
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Политика

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в спор с Украиной

По словам представителя Белого дома, США настаивают на том, что Будапешт не должен использовать свое положение в НАТО для изменения законов о языке, принятых в Украине.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти

Обновлено вчера в 16:14
Наука

На Сейшелах возродились птицы, вымершие более 130 тыс. лет назад

Примерно 136 тыс. лет назад атолл Альдабра, входящий в Сейшельские острова, скрылся под водой, поэтому птица кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri) вымер. так как не умел летать.
Обновлено в 02:29
Хоккей

Путин рухнул на ковер, приветствуя зрителей хоккейного матча (видео)

После падения президент быстро поднялся и продолжил приветствовать зрителей.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией

Обновлено вчера в 21:10
Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян стала мамой в четвертый раз

В семье Ким Кардашьян и Канье Уэста в минувшую пятницу родился долгожданный сын. Ребёнок был рождён суррогатной матерью семьи.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия

Пропавшую 8 марта девушку-следователя нашли мертвой в Новокузнецке

Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие

WSJ рассказала о секретной ракете США

Обновлено 09 мая в 08:42
Политика

Зеленский призвал Раду назначить его инаугурацию на 19 мая

Депутаты парламента Украины могут назначить дату инаугурации избранного президента страны на 19 мая текущего года.
Обновлено вчера в 13:31
Кино

Умер сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент

Обновлено в 00:41
Политика

Спикер Рады заявил, что не позволит сорвать подписание закона о языке

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что не позволит сорвать подписание языкового закона.
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес

Игорь Николаев рассказал, как его обвиняли в педофилии

Обновлено вчера в 10:06
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Обновлено вчера в 15:36
Политика

Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что был удивлен шествию участников акции "Бессмертный полк" в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

В ДТП с маршруткой в Сочи пострадали 11 человек

Обновлено в 02:25
Технологии

Вижу насквозь: почему спрятаться от «умных» камер невозможно

Оснащение городов «умными» камерами напоминает гонку вооружений.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве

Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Политика

Филарет устроил скандал с главой «новой церкви» Украины

Обновлено 09 мая в 23:17
Кино

Скончалась актриса Нелли Корниенко

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла на 81-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

Противников мусорного полигона в Шиесе избили охранники стройки

Охранники стройки мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области избили противников реализации данного проекта.
Обновлено в 00:18
Политика

Президент Туркмении объявил выговор вице-премьеру Абдыевой

Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой за снижение контроля работы подчиненных руководителей, пишет в субботу русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».
Обновлено в 00:54
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:43
Армия и оружие

Эксперт рассказал о планах Запада по захвату Калининграда

Ранее «ПолитРоссия» приводила слова румынского военного эксперта Валентина Василеску, который констатировал, что планы Запада по захвату Калининграда обернутся фиаско.
Обновлено вчера в 14:34
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено вчера в 03:13
Шоу-бизнес

Модные образы российских звезд за неделю: голосуем!

Если наряды западных селебрити запечатлевают папарацци, неотступно следующие за ними по пятам, то российские знаменитости обходятся своими силами, ежедневно выкладывая модные эксперименты в Инстаграм.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие

В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца

Сразу два ракетных эсминца проекта 052D были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
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