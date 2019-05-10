Общество
Умер самый пожилой житель РоссииРИА Новости вчера в 15:54
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
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Политика
Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:05
Наука
Женщины сплетничают не чаще мужчин, а бедные не чаще богатых
Американские учёные завершили «первое в истории исследование сплетен».
Обновлено 08 мая в 05:30
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено 09 мая в 13:33
Политика
США обвинили Россию в манипуляции валютой
Как сообщало RT, в июле прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами.
Обновлено 09 мая в 21:16
Хоккей
Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Политика
Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог
Обновлено в 03:10
Энергетика
Власти Мексики признали несостоявшимся конкурс по новому НПЗ
Власти Мексики признали несостоявшимся закрытый конкурс на строительство нового нефтеперерабатывающего завода в стране, в итоге проект реализуют Pemex и министерство энергетики, заявил президент государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Обновлено вчера в 00:07
Шоу-бизнес
Бритни Спирс вышла из зала суда босиком
Возле здания суда дежурили поклонники с плакатами с призывом освободить Бритни Спирс и не назначать ей наказание.
Обновлено вчера в 20:19
Кино
Скончался сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент
Обновлено в 00:44
Происшествия
Семеро школьников в Японии пострадали при падении навеса от солнца
В японской префектуре Фукусима семеро школьников пострадали при падении навеса от солнца во время проведения спортивного праздника на территории учебного заведения.
Обновлено в 04:03
Космос
Япония запустила первую космическую ракету
Японский аэрокосмический стартап Interstellar Technology Inc. успешно запустил в космос первую ракету, которая была разработана на территории Японии без помощи иностранных специалистов.
Обновлено в 03:22
Космос
Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения
Обновлено 08 мая в 06:09
Происшествия
«Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов самолета Sukhoi Superjet 100
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму
С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Кино
Сестры Вачовски переснимут «Матрицу» братьев Вачовски
Обновлено вчера в 15:07
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как Запад может попытаться захватить Калининград
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как Запад создает условия для захвата Калининграда.
Обновлено в 03:56
Общество
Ветеран из России вручил мэру Вены снимок, сделанный при освобождении города в 1945 году
Бургомистр Вены Михаэль Людвиг провел встречу с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Москаленко, который в апреле 1945 года водружал австрийский флаг над ратушей Вены в знак освобождения Австрии от нацизма.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Хоккей
Волк и Диц подписали новые контракты с «Барысом»
Обновлено в 02:56
Политика
Непризнанные и непобежденные. Как ДНР отмечает 5 лет независимости
11 мая 2014 года на референдуме о самоопределении региона жители Донецка и области высказались за создание Донецкой Народной Республики.
Обновлено вчера в 17:02
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Новгородской области
Два человека стали жертвами ДТП с участием мотоцикла в Новгородской области. Еще один участник аварии пострадал.
Обновлено в 04:26
Хоккей
Гол Кучерова вошёл в топ-3 лучших шайб первого игрового дня ЧМ-2019
Вашему вниманию предлагаются три лучших гола первого игрового дня ЧМ-2019.
Обновлено в 03:27
Политика
Китай готовится принять ответные меры на американские пошлины
«Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры», — отметили в ведомстве. Какие именно контрмеры имеются в виду пока не сообщается.
Обновлено вчера в 03:58
Авто
Сколько можно ездить с саморезом в шине
Обновлено в 03:22
Футбол
Мартынович: «У „Краснодара“ нет права на ошибку»
Защитник "Краснодара" Александр Мартынович поделился ожиданиями от игры с "Енисеем".
Обновлено в 03:58
Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в спор с Украиной
По словам представителя Белого дома, США настаивают на том, что Будапешт не должен использовать свое положение в НАТО для изменения законов о языке, принятых в Украине.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Японии 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте
Из-за перебоя в работе энергосистемы 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте в японской префектуре Ямагата, сообщило агентство Киодо со ссылкой на владельца курорта.
Обновлено в 03:31