Общество

Умер самый пожилой житель РоссииРИА Новости вчера в 15:54

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
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Старейший долгожитель России умер в Ингушетии

Московский Комсомолец03:12

Умер самый пожилой житель России

Газета.Ruвчера в 16:17

В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России

ТАССвчера в 15:40

В Ингушетии умер старейший житель РФ. Znak.com вспомнил советы и высказывания долгожителя

Znak.comвчера в 16:48

В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России

RT на русскомвчера в 15:43

Умер самый пожилой житель России

РИА Новостивчера в 15:54

Самый пожилой житель России попал в больницу в критическом состоянии

Эхо Москвывчера в 13:32
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Политика

Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:05
Наука

Женщины сплетничают не чаще мужчин, а бедные не чаще богатых

Американские учёные завершили «первое в истории исследование сплетен».
Обновлено 08 мая в 05:30
Происшествия

Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти

Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

Скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено 09 мая в 13:33
Политика

США обвинили Россию в манипуляции валютой

Как сообщало RT, в июле прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами.
Обновлено 09 мая в 21:16
Хоккей

Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ

Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Политика

Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог

Обновлено в 03:10
Энергетика

Власти Мексики признали несостоявшимся конкурс по новому НПЗ

Власти Мексики признали несостоявшимся закрытый конкурс на строительство нового нефтеперерабатывающего завода в стране, в итоге проект реализуют Pemex и министерство энергетики, заявил президент государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Обновлено вчера в 00:07
Шоу-бизнес

Бритни Спирс вышла из зала суда босиком

Возле здания суда дежурили поклонники с плакатами с призывом освободить Бритни Спирс и не назначать ей наказание.
Обновлено вчера в 20:19
Кино

Скончался сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент

Обновлено в 00:44
Происшествия

Семеро школьников в Японии пострадали при падении навеса от солнца

В японской префектуре Фукусима семеро школьников пострадали при падении навеса от солнца во время проведения спортивного праздника на территории учебного заведения.
Обновлено в 04:03
Космос

Япония запустила первую космическую ракету

Японский аэрокосмический стартап Interstellar Technology Inc. успешно запустил в космос первую ракету, которая была разработана на территории Японии без помощи иностранных специалистов.
Обновлено в 03:22
Космос

Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения

Обновлено 08 мая в 06:09
Происшествия

«Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов самолета Sukhoi Superjet 100

Обновлено вчера в 08:20
Происшествия

Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму

С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Кино

Сестры Вачовски переснимут «Матрицу» братьев Вачовски

Обновлено вчера в 15:07
Армия и оружие

Эксперт рассказал, как Запад может попытаться захватить Калининград

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как Запад создает условия для захвата Калининграда.
Обновлено в 03:56
Общество

Ветеран из России вручил мэру Вены снимок, сделанный при освобождении города в 1945 году

Бургомистр Вены Михаэль Людвиг провел встречу с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Москаленко, который в апреле 1945 года водружал австрийский флаг над ратушей Вены в знак освобождения Австрии от нацизма.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Хоккей

Волк и Диц подписали новые контракты с «Барысом»

Обновлено в 02:56
Политика

Непризнанные и непобежденные. Как ДНР отмечает 5 лет независимости

11 мая 2014 года на референдуме о самоопределении региона жители Донецка и области высказались за создание Донецкой Народной Республики.
Обновлено вчера в 17:02
Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Новгородской области

Два человека стали жертвами ДТП с участием мотоцикла в Новгородской области. Еще один участник аварии пострадал.
Обновлено в 04:26
Хоккей

Гол Кучерова вошёл в топ-3 лучших шайб первого игрового дня ЧМ-2019

Вашему вниманию предлагаются три лучших гола первого игрового дня ЧМ-2019.
Обновлено в 03:27
Политика

Китай готовится принять ответные меры на американские пошлины

«Китай будет вынужден принять необходимые ответные меры», — отметили в ведомстве. Какие именно контрмеры имеются в виду пока не сообщается.
Обновлено вчера в 03:58
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Сколько можно ездить с саморезом в шине

Обновлено в 03:22
Футбол

Мартынович: «У „Краснодара“ нет права на ошибку»

Защитник "Краснодара" Александр Мартынович поделился ожиданиями от игры с "Енисеем".
Обновлено в 03:58
Политика

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в спор с Украиной

По словам представителя Белого дома, США настаивают на том, что Будапешт не должен использовать свое положение в НАТО для изменения законов о языке, принятых в Украине.
Обновлено в 01:35
Происшествия

В Японии 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте

Из-за перебоя в работе энергосистемы 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте в японской префектуре Ямагата, сообщило агентство Киодо со ссылкой на владельца курорта.
Обновлено в 03:31
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Юнус-бек Баматгиреевич Евкуров
Российский политик
Российский политик, глава Республики Ингушетия с 31 октября 2008 года. Герой Российской Федерации. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Генерал-майор.
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