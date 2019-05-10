Общество

Умер самый пожилой житель РоссииРИА Новости 15:54

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
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Умер самый пожилой житель России

Газета.Ru16:17

Умер самый пожилой житель России

РИА Новости15:54

123-летний житель Ингушетии госпитализирован в критическом состоянии

Московский Комсомолец13:46

Самый пожилой мужчина России скончался в Ингушетии

РЕН ТВ15:46

В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России

ТАСС15:40

В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России

RT на русском15:43

Самый пожилой житель России попал в больницу в критическом состоянии

Эхо Москвы13:32
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Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

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«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег»: однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста

Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
Обновлено в 16:00
Хоккей

Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ

Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
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Происшествия

Пилот летел без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 18:01
Здоровье

Как волгоградцы могут понизить давление без лекарств

Повышенное давление увеличивает риск развития инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.
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Гаджеты

В 2021 году TSMC предложит улучшенный 5-нм техпроцесс

Тайваньские источники со ссылкой на анонимных представителей островной индустрии спешат уточнить, что в 2021 году Intel придётся столкнуться с улучшенным 5-нм техпроцессом TSMC.
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Политика

На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Армия и оружие

Запад прорабатывает захват Калининграда

Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Кино

Сестры Вачовски переснимут «Матрицу» братьев Вачовски

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Общество

Жителей Нижней зоны Академгородка приглашают на сход по поводу сквера

Встречу организовал глава администрации района Дмитрий Оленников по просьбе ветеранов Нижней зоны Академгородка, входящих в инициативную группу сторонников большого сквера.
Обновлено в 05:31
Теннис

Надаль разгромил Вавринку и вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

В полуфинале турнира Надаль сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл немца Александра Зверева.
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес

Ирина Пегова показала взрослую дочь

Известная и востребованная актриса Ирина Пегова не часто балует своих поклонников совместными фото с дочерью.
Обновлено в 14:44
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Происшествия

При взрыве мины в пригороде Дамаска погиб ребёнок

Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подтвердила развод с мужем

Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено в 16:47
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе.
Обновлено в 15:32
Кино

В пятом эпизоде «Игры Престолов» может появиться новый дракон

Актер Йохан Филип Асбек, который играет в фантастическом сериале "Игра Престолов" роль Эурона Грейджоя, намекнул, что в пятом сезоне могут показать нового дракона.
Обновлено в 18:43
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Политика

Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "резкость" высказываний главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.
Обновлено в 13:36
Хоккей

Словакия победила США на ЧМ по хоккею, Чехия победила Швецию

Обновлено в 16:53
Политика

Трамп поручил увеличить пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп поручил начать увеличение пошлин на товары из Китая общим объемом около 300 миллиардов долларов в год, заявил торгпред США Роберт Лайтхайзер в своём заявлении, распространённом его пресс-службой в пятницу.
Обновлено в 18:48
Армия и оружие

США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке

В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:51
Политика

В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам

США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
Наука

Впервые в истории медицины пациента вылечили бактериофагами

Обновлено 08 мая в 20:53
Гаджеты

Intel может выпустить ноутбук с гибким дисплеем в 2021 году

Согласно изданию Nikkei Asian Review, со ссылкой на руководителя Intel, первые ноутбуки со складными дисплеями появятся на рынке в 2021 году.
Обновлено в 09:39
Политика

В Госдуме предложили назвать улицу в Москве в честь первого главы ДНР

"Депутаты Государственной думы Российской Федерации обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой увековечить имя Александра Захарченко и назвать его именем одну из улиц Москвы", - сказал Тайсаев в ходе визита в Донецк.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева откровенно рассказала о грудном вскармливании

Модель сразу решила, что будет кормить ребенка сама. 35-летняя модель Виктория Лопырева в феврале этого года впервые стала мамой.
Обновлено в 10:19
Кино

Первый канал покажет документальный фильм в память о Доренко

Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм в память о журналисте Сергее Доренко, погибшем 9 мая в Москве.
Обновлено в 15:06
Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за дождя

Как пояснили в пресс-службе ведомства, с 16:00 в столице ожидается ливневой дождь, местами грозы, при грозе усиление ветра 13 ‒ 18 м / с. Предупреждение будет действовать до утра 11 мая.
Обновлено в 10:21
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