Общество
Умер самый пожилой житель РоссииРИА Новости вчера в 15:54
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
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Происшествия
CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Китай примет ответные меры на пошлины США
Пекин вынужден принять меры в ответ на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено вчера в 00:15
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Общество
Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии
В Башкирии за неделю подорожал ряд продуктов.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено 09 мая в 13:21
Армия и оружие
Запад прорабатывает захват Калининграда
Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подтвердила развод с мужем
Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню
Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues за незаконное использование их названия.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая в желтом наряде восхитила поклонников
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Мать Собчак поддержала слова Виторгана о Дне Победы
Сенатор Совета Федерации и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова поддержала критику празднования Дня Победы, высказанную бывшим мужем её дочери Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 12:26
Общество
МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов
В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Спасатели в субботу утром приняли решение приостановить на полтора месяца поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, из-за опасности повторного схода лавины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС региона.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы
Обновлено вчера в 22:55
Хоккей
Сборная России переиграла Норвегию в первом матче чемпионата мира
Обновлено вчера в 12:24
Авто
Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах
Обновлено вчера в 10:07
Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено вчера в 10:44
Технологии
Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет
Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.
Обновлено вчера в 20:48
Хоккей
Сборная Чехии обыграла шведов в первом матче ЧМ-2019
Сборная Чехии преподнесла приятный сюрприз своим болельщикам, обыграв на старте чемпионата мира в Словакии шведов - 5:2.
Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес
Секс или любовь: что скрывают ведущие «ДОМа-2» Ольга Бузова, Юлия Ефременкова и Ольга Орлова
Ольга Бузова спит на диване в гримерке, Ольга Орлова ищет мужчину, а Юлия Ефременкова нянчится с собакой вместо ребенка.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Обновлено вчера в 15:36
Политика
На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 21:52
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»
Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
Обновлено вчера в 14:05
Наука
Диета DASH уменьшает риск сердечной недостаточности
Ученые из Университета Уэйк-Форест провели исследование, которое показало, что диета DASH помогает уменьшает риск сердечной недостаточности у людей в возрасте до 75 лет.
Обновлено вчера в 13:18
Футбол
«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из премьер-лиги
"Анжи" в матче 28-го тура РПЛ проиграл "Арсеналу" на своем поле. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Зелимхан Бакаев.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
«Аэрофлот» отменил десять рейсов на самолетах Superjet 100
Обновлено 09 мая в 13:05
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено 09 мая в 03:18
Кино
Новый дракон может появиться в «Игре престолов»
Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала.
Обновлено 09 мая в 13:23