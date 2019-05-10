Общество

Умер самый пожилой житель РоссииРИА Новости вчера в 15:54

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
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Самый пожилой мужчина России скончался в Ингушетии

РЕН ТВвчера в 15:46

Умер самый пожилой житель России

Газета.Ruвчера в 16:17

Умер самый пожилой житель России

РИА Новостивчера в 15:54

В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России

RT на русскомвчера в 15:43

Самый пожилой житель России скончался в возрасте 123 лет

Московский Комсомолец00:57

В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России

ТАССвчера в 15:40

Самый пожилой житель России попал в больницу в критическом состоянии

Эхо Москвывчера в 13:32
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Происшествия

CBS: в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива

Обновлено вчера в 23:40
Политика

Китай примет ответные меры на пошлины США

Пекин вынужден принять меры в ответ на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено вчера в 00:15
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Общество

Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии

В Башкирии за неделю подорожал ряд продуктов.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено 09 мая в 13:21
Армия и оружие

Запад прорабатывает захват Калининграда

Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено вчера в 09:35
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подтвердила развод с мужем

Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 00:31
Общество

Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню

Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues за незаконное использование их названия.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Алена Хмельницкая в желтом наряде восхитила поклонников

Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

Мать Собчак поддержала слова Виторгана о Дне Победы

Сенатор Совета Федерации и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова поддержала критику празднования Дня Победы, высказанную бывшим мужем её дочери Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 12:26
Общество

МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов

В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Спасатели в субботу утром приняли решение приостановить на полтора месяца поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, из-за опасности повторного схода лавины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС региона.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено вчера в 13:46
Политика

Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы

Обновлено вчера в 22:55
Хоккей

Сборная России переиграла Норвегию в первом матче чемпионата мира

Обновлено вчера в 12:24
Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено вчера в 10:07
Экономика

Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено вчера в 10:44
Технологии

Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет

Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.
Обновлено вчера в 20:48
Хоккей

Сборная Чехии обыграла шведов в первом матче ЧМ-2019

Сборная Чехии преподнесла приятный сюрприз своим болельщикам, обыграв на старте чемпионата мира в Словакии шведов - 5:2.
Обновлено вчера в 17:37
Шоу-бизнес

Секс или любовь: что скрывают ведущие «ДОМа-2» Ольга Бузова, Юлия Ефременкова и Ольга Орлова

Ольга Бузова спит на диване в гримерке, Ольга Орлова ищет мужчину, а Юлия Ефременкова нянчится с собакой вместо ребенка.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Обновлено вчера в 15:36
Политика

На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено вчера в 21:52
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»

Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
Обновлено вчера в 14:05
Наука

Диета DASH уменьшает риск сердечной недостаточности

Ученые из Университета Уэйк-Форест провели исследование, которое показало, что диета DASH помогает уменьшает риск сердечной недостаточности у людей в возрасте до 75 лет.
Обновлено вчера в 13:18
Футбол

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из премьер-лиги

"Анжи" в матче 28-го тура РПЛ проиграл "Арсеналу" на своем поле. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч забил Зелимхан Бакаев.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия

«Аэрофлот» отменил десять рейсов на самолетах Superjet 100

Обновлено 09 мая в 13:05
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ

Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено 09 мая в 03:18
Кино

Новый дракон может появиться в «Игре престолов»

Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала.
Обновлено 09 мая в 13:23
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