Кино

Умер русско-американский актер Александр КузнецовРоссийская газета 05:55

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ирину Виторган, супругу актера Эммануила Виторгана.
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Эммануил Виторган
Сегодня... в 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами!!! Ты так боролся за жизнь!!! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой Ты наш!!! Земля тебе пухом... Эммануил Ирина и все, кто тебя любит.
— Эммануил ВиторганТеатрал 05:56

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Умер актер Александр Кузнецов

РБК05:52

Умер актер Александр Кузнецов

РИА Новости06:31

Умер исполнитель главной роли в фильме "Джек Восьмеркин - "американец"

ТАСС06:04

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

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Умер актёр Александр Кузнецов

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«Джек Восьмеркин» ушел из жизни

7Дней.ру05:15

Скончался исполнитель главной роли в фильме "Джек Восьмеркин — "американец"

РЕН ТВ04:55
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