Умер русско-американский актер Александр КузнецовРоссийская газета 05:55

Сегодня... в 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами!!! Ты так боролся за жизнь!!! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой Ты наш!!! Земля тебе пухом... Эммануил Ирина и все, кто тебя любит.

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ирину Виторган, супругу актера Эммануила Виторгана.

Политика Михаил Горбачев в больнице работает над книгой Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.

Политика Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.

Политика Для личной встречи Путина и Трампа нашлась еще одна площадка Празднование 75-й годовщины антигитлеровского Словацкого национального восстания в конце августа могло бы стать поводом для встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Происшествия Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя Соликамский городской суд приняли решение арестовать до 25 июля депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, задержанного по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.

Политика Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.

Шоу-бизнес Сменившая имидж Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой Телеведущая решилась на перемены во внешности. Юлия Меньшова решилась на кардинальную смену имиджа.

Футбол Классон стал лучшим футболистом «Краснодара» в прошлом сезоне Болельщики «Краснодара» признали шведского полузащитника Виктора Классона лучшим игроком команды в минувшем сезоне.

Футбол Буффон может продолжить карьеру в Италии Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.

Футбол Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги наций Англия в свою очередь набрала семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций.

Общество Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.

Происшествия Пожар в складском комплексе на севере Москвы потушен Пожар в складском комплексе на севере Москвы потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Энергетика Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.

Шоу-бизнес Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.

Происшествия В США машина с курсантами военной академии попала в аварию на полигоне Курсант военной академии Вест-Поинт в США погиб, еще 22 человека пострадали при аварии бронемашины, которая произошла близ учебного полигона в четверг утром, сообщила пресс-служба учебного заведения.

Армия и оружие Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.

Происшествия В Дагестане задержано все руководство комитета по лесному хозяйству О проведении в ночь на четверг, 6 июня, выемки документов в комитете, после которой было проведено задержание, стало известно утром.

Политика Администрация Зеленского назвала демарш Рады местью украинскому народу Депутаты своими действиями проявили неуважение к украинскому народу, заявил замглавы администрации главы государства Руслан Рябошапка.

Происшествия Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.

Происшествия В Чапаевске патологоанатом и судмедэксперт требовали деньги за выдачу тел родственникам В Интернете пишут, что сотрудники ОВД задержали местных патологоанатома и судмедэксперта по подозрению в коррупции — якобы они требовали за выдачу тел с родственников по 5-10 тысяч рублей и прикрывали свою деятельность нелегальным ритуальным агентством.

Экономика «Перекресток» продаст еду в долг Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».

Здоровье Врачи рассказали, какие продукты наиболее полезны для женщин Британские ученые рассказали от каких продуктов необходимо отказать женщинам, чтобы сохранить молодость и предотвратить появление сердечно-сосудистых заболеваний.

Шоу-бизнес Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.