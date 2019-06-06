Кино
Умер русско-американский актер Александр КузнецовРоссийская газета 05:55
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ирину Виторган, супругу актера Эммануила Виторгана.
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Сегодня... в 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами!!! Ты так боролся за жизнь!!! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой Ты наш!!! Земля тебе пухом... Эммануил Ирина и все, кто тебя любит.
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В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту
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Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
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На вечеринке, которая сопровождалась диджей сетом от Дарьи Малыгиной и Алисы Шавровой, присутствовали такие знаменитости, как актриса Юлия Снигирь, певица Сати Казанова, телеведущая и блоггер Маша Миногарова, актриса Наталья Бардо, певица Юлия Паршута, олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина и многие другие инфлюенсеры и IT-girls.
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Происшествия
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Футбол
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Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
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Происшествия
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Обновлено в 21:01
Политика
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Президент США Дональд Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики.
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Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
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Журналистам официально запретили критиковать хоккей с мячом
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Политика
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Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Общество
В Хабаровском крае будут штрафовать за незаконную торговлю рыбой на стихийных рынках
Внесенным в Законодательную Думу Хабаровского края законопроектом устанавливается административная ответственность за осуществление торговли водными биологическими ресурсами на территории общего пользования вне специально установленных для этого мест.
Обновлено в 04:30
Политика
Трамп примет решение о новых пошлинах для КНР после саммита G20
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять решение о новых пошлинах на товары из Китая после саммита G20.
Обновлено в 09:25