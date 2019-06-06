Кино
Умер русско-американский актер Александр КузнецовРоссийская газета 05:55
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ирину Виторган, супругу актера Эммануила Виторгана.
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Сегодня... в 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами!!! Ты так боролся за жизнь!!! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой Ты наш!!! Земля тебе пухом... Эммануил Ирина и все, кто тебя любит.
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