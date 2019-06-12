Умер российский посол в СенегалеРИА Новости 05:15

с чего всё началось

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Происшествия В Москве проверяют более 25 объектов из-за угрозы взрывов Кинологи проверяют более 25 столичных объектов из-за анонимных сообщений об угрозах взрывов.

Политика На место конфликта в Кизляре прибыли дагестанские и чеченские силовики Напомним, что на окраине Кизляра неизвестные установили дорожный знак, обозначавший, что дорога, ведущая из города в сторону Чечни, пролегает через территорию Шелковского района Чеченской Республики На место конфликта в Кизляре прибыли дагестанские и чеченские силовики, сообщил "АиФ Дагестан" источник в силовых структурах республики.

Происшествия В Нижнем Тагиле при пожаре погибла семья с ребёнком В результате пожара в Нижнем Тагиле погибла семья с маленьким ребёнком.

Здоровье Медик рассказал об опасности мороженого в жару Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.

Происшествия Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.

Шоу-бизнес Любовь Толкалина показала стройные ноги в образе танцовщицы варьете Актриса предстала перед поклонниками в образе сексуальной танцовщицы варьете, показав стройные ноги.

Космос Ученые из США попрощались с российским телескопом «Спектр-Р» Сотрудники Национальной радиоастрономической обсерватории Соединенных Штатов Америки попрощались с российской орбитальной обсерваторией "Спектр-Р".

Шоу-бизнес Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.

Политика Зеленский назначил экс-министра экономики Абромавичуса членом набсовета «Укроборонпрома» Президент Украины Владимир Зеленский ввел бывшего министра экономического развития и торговли (2014-2016) Айвараса Абромавичуса в наблюдательный совет госконцерна «Укроборонпром».

Происшествия Студент из Йемена утонул в Финском заливе у Васильевского острова Во вторник вечером 11 июня в 20:30 на Васильевском острове у дома 30/6 по улице Кораблестроителей из Финского залива вытащили труп молодого мужчины, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Авто Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross Lada Granta Cross в версии Classic доступна по цене от 554 900 рублей.

Происшествия Журналист Голунов покинул здание ГСУ МВД Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.

Происшествия Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.

Политика Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».

Армия и оружие Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.

Общество Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела МВД заявил о своей невиновности Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров заявил, что не боится уголовного преследования, так как не виновен, передает RT.

Политика Комиссар Совета Европы проверит соблюдение прав человека в Крыму Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович посетит Крым с 7 по 11 октября 2019 года.

Общество В аэропорту Симферополя празднуют присвоение имени Айвазовского Впервые Аманда Роджерс прилетела в Крым в 2017 году на праздник в честь 200-летия со дня рождения Айвазовского.

Общество В Туле открылся фестиваль «Автострада» 12 июня традиционно стартовал фестиваль "Автострада" в Туле. Посмотреть на автомобили можно на площади Ленина и в Тульском кремле.

Авто «Самый быстрый в мире автодом» продали за 8700 долларов На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу редкий кемпер GMC Motorhome 1976 года выпуска.

Политика Рабинович: Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания Вадим Рабинович – депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – считает, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего предвыборного обещания.

Шоу-бизнес Сын Алибасова: «Мозг отца ведёт себя как мозг пятилетнего ребёнка» Сын продюсера Бари Алибасова сообщил, что мозг его отца «ведёт себя как мозг пятилетнего ребёнка» после выхода из искусственной комы.

Политика Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.

Наука Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.

Происшествия В Саудовской Аравии обстреляли аэропорт, 26 пострадавших Аэропорт города Абха в Саудовской Аравии подвергся ракетному обстрелу. В результате пострадали 26 человек, передает Al Arabiya.