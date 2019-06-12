Умер российский посол в СенегалеРИА Новости 05:15

с чего всё началось

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Спорт Вице-президент ВФЛА Сильнов заявил, что получил уведомление от AIU Олимпийский чемпион Пекина-2008 по прыжкам в высоту, ныне первый вице-президент ВФЛА Андрей Сильнов заявил РИА Новости, что получил уведомление от независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), но не может давать дальнейших комментариев.

Кино Умер актер из «Санта-Барбары» Джим МакМуллан Американский актер кино и телевидения Джеймс П. "Джим" МакМуллан скончался в возрасте 82 лет в своем доме в Уоффорд-Хайтс, Калифорния.

Происшествия Звезда покера погибла в Москве в результате несчастного случая Мировая звезда покера трагически погибла в Москве в ночь на 12 июня.

Происшествия Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.

Общество В аэропорту Симферополя празднуют присвоение имени Айвазовского Впервые Аманда Роджерс прилетела в Крым в 2017 году на праздник в честь 200-летия со дня рождения Айвазовского.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.

Футбол Ройс — о разгроме Эстонии со счётом 8:0: было весело Полузащитник сборной Германии Марко Ройс прокомментировал разгромную победу над командой Эстонии (8:0). Команды встречались в отборочном цикле Евро-2020 на стадионе «Опель Арена» в Майнце.

Футбол Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале» Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».

Армия и оружие Новейший истребитель Су-57 получит модернизированную панель для кабин Для перспективного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 разработали новые образцы панелей индикации для кабин.

Здоровье Сын Алибасова раскрыл цель иска к производителю «Крота» Сын продюсера Бари Алибасова рассказал «Звезде», какую цель поставили перед собой родственники потерпевшего, подавая иск в суд на производителя чистящего средства для труб «Крот».

Политика Аксенов прокомментировал планируемый визит в Крым комиссара СЕ Комиссар СЕ по правам человека рассказала о планируемом визите в Крым >> Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией.

Происшествия Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено Правоохранителями принято решение о прекращении уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Происшествия В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.

Шоу-бизнес Меган Маркл не хотела присутствовать на дне рождения королевы Герцогиня Сассекская появилась на знаменном марше, посвященном официальному дню рождения королевы Елизаветы II, впервые после рождения сына.

Общество Путин вручил премии за достижения в науке и культуре Президент Владимир Путин 12 июня вручил государственные премии за достижения в науке и культуре в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Политика Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, пишет в среду, 12 июня, «Газета.ру».

Политика Познер назвал отличие российского кино от американского Отвечая на вопрос подписчика на своем сайте о главном отличии между современным российским и американским кино, Познер подчеркнул, что важным фактором является финансирование проекта.

Общество Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.

Политика Журналист сфотографировал «секретное» соглашение США и Мексики Репортер Washington Post сфотографировал и частично расшифровал документ, заключенный между США и Мексикой.

Происшествия В Финском заливе утонул иностранный студент Мужчина сообщил сотрудникам, что в водах Финского утонул его знакомый - студент из Азербайджана. На место прибыл поисковый отряд.

Происшествия В Нижнем Тагиле при пожаре погибла семья с ребёнком В результате пожара в Нижнем Тагиле погибла семья с маленьким ребёнком.