Политика
Умер российский посол в СенегалеРИА Новости 05:15
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
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«Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича», — говорится в сообщении.RT на русском05:06
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