Умер российский посол в СенегалеРИА Новости 05:15

с чего всё началось

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Политика Из аккаунта Медведева пропали странные сообщения Из аккаунта премьер-министра России Дмитрия Медведева в твиттере были удалены два странных сообщения, которые пользователи увидели там ранее.

Футбол Оборин стал главным тренером «Факела» "Факел" официально объявил о назначении Сергея Оборина на пост главного тренера.

Происшествия Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково с представителем авиакомпании «Россия».

Политика Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.

Происшествия Навальный задержан на несогласованной акции в Москве Политик Алексей Навальный был задержан в ходе несогласованной массовой акции протеста в центре Москвы 12 июня.

Здоровье Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.

Политика В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Шоу-бизнес Ксения Бородина раскритиковала действия сына Бари Алибасова Подписчики поддержали позицию Бородиной, но некоторые высказались, что таким образом сын Алибасова хотел сообщить, что его отец вышел из комы.

Политика Борис Джонсон начал избирательную кампанию за пост премьера Британии Экс- глава МИД Великобритании Борис Джонсон начал избирательную кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.

Происшествия Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому Бывшего гитариста группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко избили и ограбили в Белоруссии. Об этом сообщается в фейсбуке группы.

Политика Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму «На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.

Армия и оружие Советский пулемет уничтожил современный американский броневик Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.

Экономика Медведев допустил переход в России на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе в перспективе.

Единоборства Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов возвращается в октагон 7 сентября Представители UFC официально анонсировали проведение боя между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного чемпионского титула в этой же весовой категории Дастином Порье.

Политика Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, пишет в среду, 12 июня, «Газета.ру».

Происшествия Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале Полиция проводит проверку по факту того, что двое детей в Серове подожгли венки и устроили пожар у Вечного огня, сообщил "Интерфаксу" в среду руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Общество Медведева поздравила болельщиков с Днём России Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.

Футбол Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.

Кино Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.

Технологии Новые инструменты для обновлённой библиотеки Steam аносированы Через несколько недель ожидается выход публичной бета-версии новой библиотеки.

Политика Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.

Общество На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от Донецка Вооруженные силы Украины закрепились на новых позициях в поселке Марьинка под Донецком так, что до границы города осталась незначительная дистанция от 100 до 250 метров.

Авто Где в России продаются самые старые автомобили Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.

Футбол Вратарь сборной Гильерме может поменять «Локомотив» на «Спартак» Руководители московского "Спартака" всерьез задумались о подписании контракта с вратарем футбольной сборной России и "Локомотива" Гильерме Маринато.

Авто Renault Kwid бьет рекорды реализации в Индии Презентация модели состоялась в 2015 году, которая была построена на базе CMF-A. Последний рестайлинг был презентован полгода назад.