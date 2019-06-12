Политика

Умер российский посол в СенегалеРИА Новости 05:15

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
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«Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича», — говорится в сообщении
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