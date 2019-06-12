Умер российский посол в СенегалеРИА Новости 05:15

с чего всё началось

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Политика Парубий подписал закон об импичменте президента Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.

Здоровье В Уганде зафиксирован первый случай смерти от вируса Эболы В больнице Уганды от вируса Эболы скончался пятилетний мальчик. Об этом сообщает Associated Press.

Происшествия В Самарской области загорелся лес у железнодорожной станции Курумоч Лес загорелся на площади 5 гектаров возле железнодорожной станции Курумоч в Самарской области, на место ЧП направлен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия Знаменитая киберспортсменка погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Политика Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.

Наука Учёные, ставшие фантастами: Айзек Азимов и Нил Стивенсон Пару Стивенсону в новом выпуске рубрики «учёные-фантасты» составит классик научной фантастики, популяризатор науки, гуманист, биохимик, автор исследовательских трудов и участник «Большой тройки американских фантастов» Айзек Азимов.

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Политика Партия Зеленского остаётся лидером электоральных симпатий на Украине Кроме партии «Слуга народа» пятипроцентный барьер на выборах в Верховную Раду Украины преодолевают ещё 4 партии — «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос» Святослава Вакарчука.

Общество «Крымский мост может рухнуть зимой», — страшилки от «независимого эксперта из России» По словам сомнительного «специалиста», необратимые и разрушительные процессы начнутся тогда, когда по мосту откроют железнодорожное сообщение, поскольку мост якобы не выдержит дополнительный вес в 6 тысяч тонн — вес состава из 60 вагонов.

Политика Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.

Единоборства Хабиб и Порье провели дуэль взглядов После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.

Политика Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла содержание своей беседы с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 10 июня и была посвящена в том числе ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова.

Армия и оружие СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света» СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.

Шоу-бизнес Ксения Бородина раскритиковала действия сына Бари Алибасова Подписчики поддержали позицию Бородиной, но некоторые высказались, что таким образом сын Алибасова хотел сообщить, что его отец вышел из комы.

Футбол Нойер установил рекорд сборной Германии по количеству сухих матчей Мануэль Нойер установил рекорд по количеству сухих матчей за национальную команду Германии.

Наука В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.

Политика Кадыров выступил с заявлением о ситуации на границе Чечни и Дагестана Рамзан Кадыров призвал во вторник жителей Чечни и Дагестана не поддаваться на провокации в связи с ситуацией на границе двух субъектов РФ.

Политика У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.

Музыка Radiohead выложили в Сеть украденные хакерами записи Как написали музыканты на своей странице в Facebook, злоумышленники требовали от них 150 тысяч долларов, угрожая в противном случае опубликовать ранее не изданные записи.